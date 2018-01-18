記者鄧富珍／彰化報導

彰化市公所今年規劃一場獨樹一格的花海活動「幸福萌芽，無限花想」，將於1月27日在彰化市磚磘里彰草路729號(大港口婚宴會館)旁農地展開，結合當地小農和蔬菜，推出「食。光計畫田野餐桌饗宴」，將傳統「割稻仔飯」注入法式風格，加上花藝餐桌帶入田野，為花海注入文創元素，相當特別！

17日彰化市長邱建富透過一聲「呷飯麥～」，推薦「食。光計畫田野餐桌饗宴」的經典主菜上場！邱市長為了鼓勵返鄉青年在故鄉打造屬於自己的夢土，特別邀請彰化市內一群有理想的青年，和海外學成歸國的主廚，共同設計「幸福萌芽，無限花想」的活動，透過「田野餐桌饗宴」的子計畫，分享10道由傳統台菜「變身」的法式料理，每道菜都能分享一個故事。

田野花仙子表演。圖／記者鄧富珍攝

彰化市公所推出的「幸福萌芽，無線花想」的田野餐桌饗宴。圖／記者鄧富珍攝

獲得義大利認證回國的藍廚主廚葉佳祥表示，從小在彰化農村長大，希望有更多人重視年輕人外流，農地污染及獨居老人議題，號召一群跟他有共同理念的主廚，規劃這場幸福的田野饗宴。從產地到餐桌，當在地小農和蔬菜的友善關係，遇上法式主廚和花藝設計家，擦出的是台菜法魂的火花；透過活動主題，傳播小時候田野間「割稻仔飯」的傳統風情。

活動當天，「食。光計畫田野餐桌饗宴」將以農食餐盒的方式呈現，民眾在活動當天在上午11點前，持6張107年1、2月份發票，現場排隊兌換「餐桌饗宴入座券」1張，限量100份，憑券對號入座，1張券僅供1人使用。

彰化市長邱建富一聲「呷飯麥～」推薦法式風格的「割稻飯」。圖／記者鄧富珍攝

現場還有八卦山咖啡、蜂蜜和水果玉米等農特產品免費品嚐；彰化市清潔隊的資源回收環保宣導；著名書法家現場揮毫寫春聯致贈民眾；夢想風車發放；捻草花海樂–體驗節慶盆栽DIY創作；花繪樂­–鼓勵小朋友前來花海寫生，在美麗花海中盡情揮灑創作等。

特別一提的是，當天上午10點，還推出活潑可愛的田野花仙子走秀，歡迎小朋友或親子共同報名參加，讓大小朋友於伸展台上展現出最自信的自己，一圓花仙子之夢；同時，吉米好站也共襄盛舉，在27日、28日同步舉辦市集活動。