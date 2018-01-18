青少女談論網絡交友性議題 校園宣導身體自主權台灣好新聞報 (2018-01-18 08:20)
記者張文熹／彰化報導
正處資訊發達時代，由於青少年、青少女處於青春期階段，對於性與性別容易有較多的探索。就讀國一的小君看到同學在臉書上曬和男朋友出遊的合照，觸動渴望被關懷、呵護的心，上網結交網友，經過一段時間網路聊天，相約見面，彼此互相吸引並發生了性行為，在沒有任何保護措施下小君懷孕了，引發是否引產、生產，及未來的孩子教養問題。
與其青少年常透過以訛傳訛的錯誤資訊，摸索性與性別相關議題，容易導致未成年懷孕等相關風險，不如多方提供資訊提醒青少年與家長共同重視，因此彰化縣政府辦理校園宣導活動，藉此活動讓青少年在面對性別議題及自我保護上有正確的處理態度。
彰化縣政府於106年9月至11月，共辦理10場次校園宣導，含特殊教育學校在內之各級學校校園宣導活動，宣導重點包括兩性相處、網路交友、懷孕與風險等議題，宣導過程中，青少年、青少女談論「網絡交友APP、性議題」時非常投入，但是許多青少女抱著「這件事不會發生在我身上」或「我不會那麼倒楣讓事情發生」等，漫不經心態度談論性議題。
試穿過孕婦體驗裝的學生表示：「體驗裝穿在身上感到不舒服，發覺懷孕是.一件辛苦的過程，意會到自我保護的重要，也提醒自己在還沒準備好前不要與他人發生性行為」。宣導後，老師表示教材內容生動、貼切，讓學生更加認識兩性相處、網路交友、懷孕與風險的議題；學生們會用較嚴肅的態度去看待異性交往，更深入的了解如何自我保護、慎選朋友以及懷孕後須處理的議題。
社會處黃淑娟處長表示：「未成年懷孕少女及未成年小爸媽在面對困難時，找不到適當協助管道，卻只能獨自承受壓力，但問題始終未能解決」。因此，彰化縣政府辦理未成年懷孕處遇及小爸媽支持服務方案，並提供電話諮詢、心理輔導、經濟補助及親職教育講座等其他相關資源連結服務。希望透過方案的服務內容，讓青少年、青少女擁有性議題、性知識正確的觀念及未成年懷孕及小爸媽不再獨自承受壓力。
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