記者林彥斌／新竹報導

成德高中三年級學生凌敏華，今年通過清華大學拾穗計畫特殊選才，成為準大學生，身材嬌小的她，出身清寒家庭，但是她仍然努力自學，不但積極爭取獎學金以補貼家用以外，更參加許多文學競賽，希望力爭上游，以未來當一位作家的目標而前進。

班導師魏光霞指出，高一的時候就有注意到這個孩子，也知道她的特殊家境，因此很早就鼓勵她，可以好好在文學上發展，透過經歷，淬煉自己的文筆，也增加面試實力，最後果然通過清大拾穗計畫特殊選才，成為清華大學的學生，師生都感到相當開心。

掛在教室後面布告欄的作品，裡面就有兩篇是凌敏華的作文，貼在上面提供其他學生見習，而除了作文以外，凌敏華也嘗試新詩、文學走讀等不同的文學創作，艱困的家境沒有打倒她，現在看來，反而成為她學習與努力的原動力。