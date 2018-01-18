記者李文生／台南報導

為了讓外籍生融入在地生活，上個月，長榮大學永續發展國際學位學程規畫國際餐桌活動，來自7國的外籍生準備母國料理招待社區民眾。為感謝學生的熱情，社區民眾於社區活動中心辦桌回請，用食物交換彼此的心意，雖然語言溝通較困難，但場面十分溫馨。

社區民眾辦桌招待外籍生。

長榮大學校長李泳龍表示，該校與毗鄰的大潭里社區民眾互動良好，分享彼此的資源。106學年度成立的永續發展國際學位學程，有來自7個國家的外籍生。為讓外籍生融入社區，規畫國際餐桌活動，上個月，外籍生於社區的昭德宮旁辦桌，展現手藝準備異國料理宴請社區居民，透過歌唱及舞蹈與居民同樂，也使用剛學會的中文自我介紹，拉近彼此間的距離。

大潭里里長林文鍠表示，居民感受到國際學生的熱情，邀請國際學生到社區作客，社區第一次以辦桌的心情籌備，事前先瞭解國際生的飲食文化，以免準備的料理不合外籍生口味。社區居民們精心準備豐盛的午宴，讓外籍生感受濃濃的人情味。國際生們受到如此款待，以僅有的中文詞彙說謝謝及我愛你們，回報居民們的熱情款待。