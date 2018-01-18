【環球網綜合報導】俄羅斯衛星網1月17日報導稱，一名叫威廉姆斯的英國公民在其推特主頁公佈視頻顯示，冰島凱夫拉維克機場的工作人員攔住了一名穿著「異常厚」的英國男子。該男子把所有衣服都穿在身上，包括10件襯衫和8條褲子，可能是為了躲避124美元的行李超重罰款。

報導引述英國航空公司代表的話表示，乘客不應使用舞弊的手段濫用一些規章法則。三家航空公司拒載該名男子。最終，這名不走運的英國人乘坐了挪威航空公司的飛機飛回了英國。

報導稱，一些乘客在登機前因行李超重也曾使用過這種方法逃避罰款。2015年，一名乘客從格拉斯哥飛往倫敦的時候曾昏厥。這名乘客當時穿了12層衣服，為的就是逃避因行李超重而進行的罰款。