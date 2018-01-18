【環球網報導 記者 李婷婷】據韓聯社1月18日報導，韓國仁川國際機場第二航站樓於18日正式啟用，預計年輸送旅客將超過7000萬人次。

仁川國際機場公社表示，從菲律賓馬尼拉出發的大韓航空KE624客機將於當天凌晨4時20分抵達第二航站樓，宣告第二航站樓正式啟用。首飛航班為大韓航空KE621客機，將於7時55分起飛。預計第二航站樓啟用首日將迎來235架航班、約5萬餘人使用。

第二航站樓是由大韓航空、達美航空、法國航空和荷蘭皇家航空組成的「天合聯盟」的專用航站樓，韓亞航空、廉航等其餘航空公司將繼續利用第一航站樓。第二航站樓可獨立處理辦理登機手續、安檢、海關檢查、檢疫、登機等出入境程序，開放后仁川機場年均客運吞吐量和貨郵吞吐量將分別達7200萬人次和500萬噸。

為了適應與日俱增的航空需求，2008年6月,仁川機場完成第二期建設工程，增設第三跑道。2017年9月完成第三期建設工程，新建第二航站樓和第二交通中心。仁川機場正在推進第四期建設工程，以擴建第二航站樓，新設第四跑道。2023年第四期工程完成後，仁川機場年客運量預計將增加到1億人次。仁川機場公社還計劃新建第三航站樓和第五跑道，發展成為全球超大型國際機場。

據報導，第二航站樓已於13日開通機場鐵路和高鐵，從首爾站利用機場鐵路直達航站樓約需51分鐘，公交車和機場巴士也從15日起開始運行。