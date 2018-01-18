「美容大王」大S，近2個月火速瘦了10公斤，衣服從S降到XS尺寸。大家好奇，她是怎麼辦到的？經過她親自解密，成功減重秘訣包括：吃含鐵、鋅、鈣等營養品，然後搭配飲食、運動、戒酒和吃酵素等。這一份減重食譜經過營養師分析，是如何看待？

大S短短2個月火速瘦了10公斤

媒體報導，現年41歲的大S前年生下第2胎兒子後，一直瘦不下來，因為一度荷爾蒙失調、心臟不舒服，於是花很多時間調養。調養好身體之後，決定進行全身健康檢查，透過營養師協助開的食譜，但是他都減半吃，主要是攝取含鐵、鋅、鈣等營養品，然後搭配飲食、運動、戒酒和吃酵素等。終於在短短2個月瘦掉10公斤，她決定還要繼續再瘦一點。以下便是大S公開的瘦身食譜搭配運動秘訣：

【大S公開瘦身食譜搭配運動】

飲食：營養師開的食譜減半吃，一天只吃早餐和午餐，不吃晚餐。

1.早餐：一罐無糖優酪乳（只吃半罐）、半顆火龍果（吃1/4顆）。

2.午餐：燙肉片5-6片（只吃2片）、燙青菜（吃2碗），不吃飯。

運動：請老師到家裡授課。

1.做皮拉提斯和瑜伽：1周2次，1次花1小時。

2.跳倫巴：1-2周1次，1次花1小時。

3.做重訓：如舉啞鈴、深蹲、核心肌群等運動，1周1次，1次花1小時。

低熱量減肥法 注意營養恐失衡

營養師鄭師嘉表示，以大S的減重法為例，雖然在運動方面有做到有氧運動與無氧運動交替進行，可以協助增肌減脂。但是，在飲食上她選擇使用「低熱量減肥法」，將營養師所開立的菜單再減半，但減半的不只是熱量，連營養素也會跟著打折扣，吃進體內的

成功減重且不復胖的原則，應該利用均衡飲食的方式健康減重，才能避免進入「瘦胖瘦胖」的無限復胖循環。

不夠多樣化、六大類食物比例也不均衡，想要增肌減脂，在效果上可能不如預期來得好。

「美容大王」大S，近2個月火速瘦了10公斤，衣服從S降到XS尺寸。（圖片／取材自大S微博）

成功減重且不復胖的原則，應該利用均衡飲食的方式健康減重，才能避免進入「瘦胖瘦胖」的無限復胖循環。

成功減重且不復胖的原則，應該利用均衡飲食的方式健康減重，才能避免進入「瘦胖瘦胖」的無限復胖循環。長期錯誤的飲食、久坐不動的生活，以及工作與生活帶來的壓力，會使我們身體的新陳代謝走向停滯，因此會發現自己吃的不多，卻比別人容易胖，脂肪更容易囤積在腰、腹，以及臀部。

吃足植物營養素 提升代謝能力

營養師鄭師嘉提醒，均衡飲食每天需吃到六大類食物，包含全穀根莖類、蔬菜類、水果類、豆魚肉蛋類、低脂乳類，以及堅果種子類。例如：蔬菜與水果，最簡單的就是要吃到蔬果五七九，小孩一天要吃到5份蔬果、女性一天要吃到7份蔬果、男性一天要吃到9份蔬果。一份蔬果大約就是自己一顆拳頭的份量，但是台灣癌症基金會表示，台灣有7成的民眾每天吃不到3份蔬菜，近8成每天吃不到2份水果。

因此要吃到足夠的蔬果，才能補充到足夠的維生素、礦物質、膳食纖維，以及植化素，這些豐富的植物營養素可以啟動我們的身體恢復正常代謝能力。

另外，讓身體長期處於挨餓，我們聰明的身體會選擇降低新陳代謝、減少消耗能量，就會傾向將熱量儲存成脂肪，已備不時之需（就像北極熊要過冬時候一樣，為了要度過惡劣環境，必須先將脂肪儲存保護自己）。

一旦停止節食，體重就很容易會暴增，因為身體會擔心你未來會再挨餓，營養素會不足，致使生命受到威脅，因此使用低熱量減肥法，這樣一天只吃早午兩餐，並且減少份量的方式，除非能夠持續維持這樣的減重模式，否則反而容易越減越肥。

【營養師提醒】：

提醒大家，減重主要減的是體脂肪，因此要注重的應該是體脂肪降低了多少，而非斤斤計較體重降低多少公斤。很多時候我們透過吃了一些額外的保健品，讓身體排出水分以及糞便，這只是短暫性的體重下降，治標而不治本，要是飲食不改變、運動量不提升，體重照樣會跑回來。因此，要使新陳代謝恢復，調整食物比例，以及增加活動量，才能降低過多的體脂肪，降低復胖可能，維持理想身形，才是減重的最終目標。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/101/56519