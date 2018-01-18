在美國計劃對包括敘利亞庫德族戰士在內進行邊界安全訓練、引發土耳其憤怒回應之後，美國五角大廈17日發表聲明說，不會在敘利亞成立新軍隊或常規的邊防部隊。

聲明指出，美國持續在敘利亞訓練當地安全部隊，這項培訓的目的是在提高流離失所民眾，返回他們破碎家園時的安全。

五角大廈表示，此舉至關重要，伊斯蘭國(ISIS)將無法在解放區和未治理區捲土重來。這並非一支新「軍隊」或常規的「邊界守衛」部隊。

美國率領的對抗IS聯軍14日表示，正努力在敘利亞成立一支3萬人的邊境安全部隊。聯軍發言人狄倫(Ryan Dillon)表示，由於盟軍逐步減弱對抗IS的攻勢，聯軍和敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces)的盟友將把重點轉向邊境安全，目標是成立一支約3萬人的部隊，其中約半數成員是受訓過的敘利亞民主力量戰士。

然而，此舉引發土耳其強烈譴責，認為這是在「正當化恐怖組織」。