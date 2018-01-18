在北半球嚴冬來襲之際，2018澳洲網球公開賽在墨爾本公園火熱開打，在去年「費納對決」在此讓球迷重溫經典後，本屆的比賽也更為外界期待。不過事實上除了Roger Federer以及Rafael Nadal的精彩表現之外，前塞爾維亞球王Novak Djokovic(喬科維奇)的「復出秀」也是一大看點。

在2016年終於如願以償地在法網決賽擊敗英國好手Andy Murray，強勢的拿下「火槍手盃」後，Djokovic成為史上第8位完成生涯全滿貫的男單選手，同時個人職業獎金突破一億元，成為網壇首位「億元先生」。

但就在全世界都以為Djokovic要開始他對網壇的統治時，這位塞國名將卻陷入了生涯前所未有的大低潮，在完成了偉大的目標後，他似乎一下子找不到訓練的動力，在接下來幾個比賽都脆敗給對手，完全沒了過往的競爭力。

在將近半年的掙扎後，喬帥決定和「恩師」Boris Becker解約，但是這並沒有讓他找回對網球的熱情，同時肘傷也在此時找上了他；接著他在2017的澳網和法網都衛冕失敗，之後就宣布動刀結束球季，可說是經歷了生涯最黯淡的一年。

「我覺得很難去真正享受打球的過程。有可能是因為我在心理上和情感上都太過疲勞，拿下法網冠軍後，我都不知道該如何反應，因為特別情緒化。當然（成績）我很滿意，但也非常疲勞，需要時間去恢復和調整。」在接受訪問時，Djokovic對自己糟糕的一個賽季如此評價。

和性格乖張的Bernard Tomic不同，Djokovic更像是一時之間找不到努力的目標，並且在30歲時，對頻繁到各地征戰一事有些疲勞，連帶影響了身體狀況。

不過儘管陷入生涯谷底，老對手Nadal依舊相當看好Djokovic能夠重返巔峰，他認為後者的失常只是一時的，而且他僅30歲就拿下12座大滿貫，未來還是很有機會來衝擊更多榮譽。

在今年賽季開始時，Djokovic選擇了澳網來作為自己的復出首戰，作為賽會的6屆冠軍，他有理由認為這裡是自己的幸運地，並期許能在這找回自我。

而在首戰Djokovic也順利的以6-1、6-2、6-4直落三盤擊敗美國好手Donald Young，順利晉級第2輪，也拿下傷癒復出後的首勝，這無疑是個好兆頭。

至於他能否堅持到最後，再次於南半球開始網球生涯的另一段旅程，值得所有球迷來拭目以待。





