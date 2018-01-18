防災教育向下扎根 台塑助校園消防宣導台灣好新聞報 (2018-01-18 07:20)
記者陳昭宗／地方報導
雲林縣麥寮鄉橋頭國小趁寒假前邀請雲林縣消防局規劃防災體驗系列活動，以利提升師生防火、防災及救護的認識。消防局第三大隊北五小隊、麥寮分隊及台塑六輕廠區消防隊動員隊員與志工約40人協助體驗活動，內容包含煙霧逃生體驗、緩降梯操練、滅火器使用、雲梯車搭乘及CPR急救訓練等五大項，藉此帶領國小師生建立正確的避難逃生、防火知識及急救概念。
第三大隊隊長陳岳謄表示，防火宣導工作應向下扎根，從小開始為學童提供正確的防火相關知識，過程務必講求安全，期待為師生留下美好回憶。
台塑麥管部副總陳文仰也說，企業對地方發展不遺餘力，對國家未來主人翁的教育更是義不容辭，本次支援雲梯車配合橋頭國小防火宣導，讓在地學生體驗高處的視野，亦從過程學習相關安全及保護措施，提升救人與自救能力。
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