記者何沛霖／高雄報導

由於南部地區106年8至12月降雨量低於歷年同期平均5成，造成各地水情不如預期，目前水情燈號台南地區為稍緊之綠燈，其餘仍為正常之藍燈。各地水庫雖受益前波降雨（1月5日至8日）有部份進帳，但助益有限，政府單位仍將持續以春節前供水穩定為首要目標，進行各地水情監控及調度因應。

南區水資源局從去（106）年9月開始，已提前偕同嘉南農田水利會積極合作以最節省水量供灌最大面積，順利完成106年第2期稻作收割。目前（1月17日）台南地區曾文-烏山頭水庫合計蓄水量為2.8億噸(蓄水率約為53.5%)相較歷年同期蓄水量明顯偏低，水情相對吃緊。為謹慎因應1月29日即將開始的嘉南地區春耕用水須持續盤點及管控各地區供水情勢。南區水資源局17日再次邀集農政單位、台水公司、地方政府等單位，持續就水源管控、區域調配及各項整備措施進行盤點及檢討，希望以「謹慎準備 做好調度 滴水不漏」的態度來應對，且未來各單位除將持續做好水源管控及備援之設施維護工作外，也加緊趕辦備援供水措施，以因應水情狀況不佳時，可以順利上場支援。

南區水資源局黃世偉局長表示，對未來水情將會以最保守且謹慎的態度因應，考量未來降雨量還存有極大不確定性，故請社會大眾秉著「有水當思無水之苦」加強節約用水，南水局也會和社會各界一起努力，持續監控水情確保供水穩定。