雜草荒地變綠地公園 林美君積極建設中行里台灣好新聞報 (2018-01-18 07:50)
記者曹登華／台北報導
今天「這里就靠你」要帶您來到信義區的中行里，當地里長林美君上任之後，有感於里內沒有公園綠地、在她積極的爭取之下，把荒廢數十年的國有地，變成了綠意盎然的中行綠地，也因為出口緊鄰公車站牌，居民再也不用繞一大圈，就能直接到公車站，充分解決了當地居民的需求。
茂密的灌木叢、高聳的行道樹，旁邊還有木柵欄包圍著，這是信義區中行里內的小綠地，不說不知道，其實這塊地，曾經荒廢了幾十年。
有感於里內沒有公園，信義區中行里長林美君上任之後，就積極爭取雜草叢生的國有地進行改建，現在不但成為中行小綠地，更是一條安全無慮的便道。
興建完成的便道，靠近中坡北路的出口，也緊鄰公車站，讓許多原先離公車站牌較遠的住戶，不用在繞一大圈去搭車，直接從推門進入，經過中行綠地便道，就可以直接到公車站，困擾著當地里民許多年的問題，也經由里長林美君的爭取，充分獲得解決。
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