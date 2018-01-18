資源不浪費弱勢無飢餓 立委寒冬送暖關懷弱勢台灣好新聞報 (2018-01-18 07:10)
記者張文熹／彰化報導
逢歲末年終之際，受經濟不景氣影響，社會各慈善單位募資不易，為關懷弱勢族群，立法委員王惠美結合台灣省、台中市會計師公會，發起「寒冬送暖、溫馨關懷－愛心白米捐贈活動」，17日在員林市公所舉行捐贈儀式，台中市會計師公會蕭珍琪理事長率會計師公會理監事及會計師等代表皆到場支持，今年將捐贈一仟包白米給設籍在縣內弱勢關懷族群，期能善盡對社會責任，並藉此慈善義舉溫馨傳愛。
近年來受經濟不景氣影響，社會各角落存在著弱勢或低收家庭日漸增加，向來輔助國家經濟、產業發展的會計師業，也關注到社會上尚有許多人處在經濟弱勢，極需關懷、幫助。因此，會計師公會結合各地立法委員、家扶團體及各地方社會局舉辦寒冬送暖捐贈白米及其他所需物資之活動，推廣關懷低收入戶族群，傳送愛與關懷，期讓弱勢族群在春節期間物資不虞匱乏，可以身心健康地過歡度新年佳節。
立委王惠美也響應會計師公會之善舉，並透過服務處平台，協助將白米轉贈予縣內弱勢族群，並以「資源不浪費，弱勢無飢餓」捐贈對象為目標。會計師公會也期能藉由捐贈白米活動，傳達會計師關懷社會的情懷，能夠達到拋磚引玉效果，讓捐贈活動受到大家的重視，往後盼能常態性的捐贈，對縣內弱勢鄉親提供更多幫助。員林市長張錦昆對於王惠美立委偕同台灣省、台中市會計師公會給於弱勢團體的關懷，值此歲末年終之際帶給社會更多的溫暖，表示由衷的感謝之意。
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上一則：雲多降雨機率增 白天高溫略降
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