平昌冬運開幕式兩韓將合體中廣新聞網 (2018-01-18 07:01)
南北韓同意在下個月的平昌冬運的開幕典禮上，合為一隊，在統一旗的引導下，一起進場。雙方也將在女子曲棍球項目，共組聯隊參賽。（夏明珠報導）
南北韓在開年後的關係破冰，進展相當迅速，這是雙方兩年多來，首次進行高層接觸，討論聚焦平昌冬運北韓參賽事宜。
如果一切順利，北韓代表團的規模，至少會有四百人，包括230人的啦啦隊、140人的藝工隊以及30個跆拳道選手，他們將循陸路前往平昌，這意味關閉了近兩年的南北韓邊界，也將重新開啟。
南北韓還同意共組女子曲棍球隊伍，這將是它們首次在奧運同隊。接著舉行的冬季帕運，北韓也會派團，規模會比較小。不過，由於冬運報名期限已經截止，北韓參賽還需要國際奧會同意，國際奧會這個週末要開會討論。
另外，南韓也得設法在不違反聯合國對北韓制裁的狀況下，讓這次北韓的平昌之行，達到賓主盡歡。
不過南韓民間對與北韓共組隊伍參賽的反對聲浪不小，主要是擔心這會影響南韓奪牌的希望，數以萬計民眾參與網路聯署，要求政府打消這個計畫。
南韓總統文在寅則說，北韓的參與有助於緩解朝鮮半島緊張情勢，不過日本似乎並不樂見兩韓關係改善，日本外相河野太郎提醒大家不要被北韓近來的笑臉攻勢蒙蔽了。
關鍵字：
上一則：雲多降雨機率增 白天高溫略降
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Mac 500g．seagate 行動硬碟 mac．mac mini mini．1333 mac 8GB．mac 充電．mac mini MD387TA．MAC 液晶螢幕．1TB 2.5吋 行動硬碟 mac．MAC 腮紅．mac mini i5．mac．mac port．MAC 螢幕．apple mac mini．Backup Plus Mac．Rebecca MAC MINI．Seagate 4TB 外接硬碟 MAC．Pro Mac．記憶體 8g ddr3 mac．mac 電源．mac 電腦．mac 13吋．office mac．MAC 蜜粉．MAC DDR3-1600 記憶體．mac 擴充．麥克風 mac．mac 128g．mac 滑鼠．mac air 128g
- 宇晨I-Family 免配線/免設定1080P四路式無線監視系統套裝一
- OLIVIA 夏洛特 藍 雙人全鋪棉床包冬夏兩用被套四件組 (英
- Bernice-維爾仿舊3尺三抽造型置物櫃/收納櫃/抽屜櫃/斗櫃
- SK-II RNA超肌能緊緻活膚霜80g贈青春敷面膜*3片
- COACHBASEMAN夜遊精靈雙面使用肩背購物托特包(大)
- CASIO 卡西歐 EDIFICE 直條刻紋錶盤設計 賽車錶 (EFV-520RR
- J’code真愛密碼 風格黃金腳鍊+黃金手鍊
- CUMAR 義大利原裝進口-休閒皮帶-咖啡色
- WD紅標 WD30EFRX 3TB NAS硬碟(2入)+【 華芸】AS-1002T 2Bay
- 【Samsung】Galaxy Tab A 7.0 2016 T280 Wi-Fi(贈好禮)(GAR
死意堅決 男以鋼繩勒頸斷頭【中央社】
不爽姊姊半夜洗澡擾眠 妹怒聲請家暴令獲准【NOWnews今日新聞】
自掏腰包修路 高市善心男深夜鋪路不幸被撞死【中廣新聞網】
彰化市兇殺案夫殺妻 妻當場枉死留下一歲兒【中廣新聞網】
誇張！男女溫泉旅館陽台激戰 「活春宮」嚇傻路人【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》