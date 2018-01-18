南北韓同意在下個月的平昌冬運的開幕典禮上，合為一隊，在統一旗的引導下，一起進場。雙方也將在女子曲棍球項目，共組聯隊參賽。（夏明珠報導）



南北韓在開年後的關係破冰，進展相當迅速，這是雙方兩年多來，首次進行高層接觸，討論聚焦平昌冬運北韓參賽事宜。



如果一切順利，北韓代表團的規模，至少會有四百人，包括230人的啦啦隊、140人的藝工隊以及30個跆拳道選手，他們將循陸路前往平昌，這意味關閉了近兩年的南北韓邊界，也將重新開啟。



南北韓還同意共組女子曲棍球隊伍，這將是它們首次在奧運同隊。接著舉行的冬季帕運，北韓也會派團，規模會比較小。不過，由於冬運報名期限已經截止，北韓參賽還需要國際奧會同意，國際奧會這個週末要開會討論。



另外，南韓也得設法在不違反聯合國對北韓制裁的狀況下，讓這次北韓的平昌之行，達到賓主盡歡。



不過南韓民間對與北韓共組隊伍參賽的反對聲浪不小，主要是擔心這會影響南韓奪牌的希望，數以萬計民眾參與網路聯署，要求政府打消這個計畫。



南韓總統文在寅則說，北韓的參與有助於緩解朝鮮半島緊張情勢，不過日本似乎並不樂見兩韓關係改善，日本外相河野太郎提醒大家不要被北韓近來的笑臉攻勢蒙蔽了。



