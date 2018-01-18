雲多降雨機率增 白天高溫略降中廣新聞網 (2018-01-18 07:01)
今天（１８日）東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭已有降雨，隨著南方雲系北移，其他各地雲量偏多，並有局部短暫雨發生的機率，出門記得攜帶雨具備用。
溫度方面，清晨低溫介於１７到２０度間，高溫會較昨天略降１、２度，北臺灣高溫約２２度，中南部約２５到２７度，花東約２２到２４度。
另外，今天東北風仍偏強，臺南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有８至９級強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。
今天空氣品質預報，馬祖、金門及高屏為「紅色警示」；中部、雲嘉南及澎湖為「橘色提醒」等級；北部、竹苗及宜蘭為「普通」等級；花東為「良好」等級。
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