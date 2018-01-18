記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

警政署署長陳家欽17日特地到嘉義市政府警察局慰勉員警辛勞並致贈慰問金，嘉義市政府警察局局長詹永華代表全體員警受獎。

詹局長向署長報告警察局業務推動情形，署長特別肯定該局辦理之「家戶訪查高齡友善警政服務措施」、「雲端智慧巡邏車」等創新作為及「M-Police關聯性分析系統」、「警政MAP」等大數據應用規劃，具體實踐「科技建警」政策，會中署長並強調各項政策有賴各領導幹部以身作則，將其內涵傳達至重要的基層端末，獲得共識後落實推動執行，期勉員警發揮團隊精神，讓各項政策不只是口號，要能善用科技工具、運用智慧管理，專注投入「掃黑、肅毒、打詐」之當前治安重點，持續帶給民眾安全有感的生活環境。

接續，署長在詹局長陪同下前往第一分局八掌派出所慰勉辛勞執勤的第一線員警，給予同仁最直接、正面的打氣與鼓勵。署長重視基層心聲，特地預留行程時間與員警面對面、近距離進行座談，席間除鼓勵同仁踴躍上網，對於17日甫開放投票的新式制服主題表達意見，亦關心警勤區缺額及外勤警力負荷等問題，此外，對於員警提出有關取消設定警察查緝行蹤不明外勞目標值之建議，署長表示將帶回警政署研議，並作為決策之重要參考。

最後，署長前往醫院探視警察局交通隊隊長林耀本，以關心其實施開刀手術後之復原情形，署長致贈慰問金及水果禮盒予林隊長及其家屬，並舉警政署副署長周文科為例，勉勵林隊長勤加復健，必能短期內康復、早日回到工作崗位。

嘉義市政府警察局局長詹永華代表全體員警感謝署長的勉勵，並表示嘉市警方自許為「『嘉』的守護者」，定將遵循中央施政方針，並信守諸羅城對於市民古今不變的承諾－給予最安全有感的守護，以實踐本市建構「智慧安全城市」之藍圖。