地方中心／苗栗報導

苗栗縣副縣長鄧桂菊17日出席財團法人為恭紀念醫院主辦之「擁抱健康、愛肺即時」肺癌篩檢活動記者會，感謝院方、九昱文教基金會及肺病防治基金會，提供竹南、頭份地區100名消防、環保人員免費參加胸部低劑量電腦斷層掃描(LDCT)之肺癌篩檢。

肺癌是國人癌症死亡原因第一名，台灣每年超過1萬人罹患肺癌，長期以來居苗縣惡性腫瘤十大死因首位。台灣患肺癌病人中，有7成為肺腺癌，肺腺癌和抽菸無明顯關聯，疾病早期沒有症狀，胸部X光及一般健康檢查均難以偵測，8成病患發現時已是晚期，亟待國人重視，而胸部低劑量電腦斷層是目前認為唯一可以早期發現肺腺癌的篩檢工具。

縣府與為恭醫院及肺病防治基金會簽署肺癌篩檢合作意向書，由為恭醫院和肺病防治基金會合作，加上九昱文教基金會捐贈的30萬元，辦理「擁抱健康、愛肺即時」愛肺專案，提供竹南、頭份地區40歲以上100名外勤消防人員及環保人員全額補助胸部低劑量電腦斷層掃描之肺癌篩檢。

鄧桂菊表示，消防人員平日執行救災救護任務，除壓力大外，還常常接觸到火場燃燒產生的致癌物質；另外，清潔環保人員同樣長時間暴露於空氣污染的環境當中，他們相較於一般人，罹患肺癌的風險較高，期望透過這個肺癌篩檢專案，協助這些無名英雄能了解自己的身體狀況，也呼籲鄉親共同來重視自己的健康，才能夠擁有快樂及更美好的生活。