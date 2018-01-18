記者謝敏政／嘉義報導

台灣燈會在嘉義與新港鄉板頭車站有諸多巧合，而串起人頂菜園社區發展協會理事長陳明惠、板陶窯文化協會理事長陳忠正是身為嘉義縣社區規劃師，同時也是板頭車站再生的靈魂人物，10年前社區規劃師培訓時，正是以板頭車站為題材，提出「若是火車返來時」，那年是2007年舉辦嘉義燈會 也是板頭車站再生,社區對於糖鐵道的保護與利用，也進入另一里程碑，結合南笨港休閒農業園區發展協會和舊河道文物會館，迎接遊客深度體驗農村再生的心路歷程。

喜逢2018台灣燈會抵嘉，嘉義縣政府與社區攜手同行，特別選在農村旅遊超人氣打卡的板頭車站，以點亮板頭！點亮新港！為2018台灣燈會抵嘉，加油 加油！更推薦台灣燈會抵嘉義的遊客，安排賞燈路線之時，記得來板頭車站打卡，並到南笨港休閒農業區內的頂菜園鄉土園區及板頭文化園區，體驗農時情境，坐牛車、烤地瓜、尋秘境、騎單車、賞花、遊賞大璧畫，品嘗在地小吃，選購當季農產品，感受嘉義最美的人情。

頂菜園社區發展協會理事長陳明惠表示，板頭車站點燈流程簡單隆重，5:30 暖場（現場備有 鄉土 點心）、5:58古詩吟唱迎燈神，邀請貴賓一起迎燈神 、6:08 點燈儀式仙女祝興來賓致詞、6:25老萊子念歌起、6:30冬月茶席相聚與、7:08天燈牽手共祈福，燈會大花、百姓齊發，2018台灣燈會在嘉義主燈區都在嘉義縣政府和故宮南院，有高科技佈置的農村再生特區展，板頭車站高掛新港奉天宮燈籠，是實際農村再生的環境，要和媽祖大道共同輝映迎接台灣燈會。

舊河道文物會館主人黃水水特別把他收藏近五十年的台灣文物成立會館，歡迎大家來交流農村再生的心路歷程；而板陶窯文化園區和香藝文化園區都成為新港鄉文化特色的傳承產業，和新港奉天宮、新港文教基金會落實社區總體營造。