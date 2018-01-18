記者葉志成／桃園報導

桃園市警局龍潭警分局偵查隊日前接獲線報在桃園市龍潭區高平里山區經常傳出試槍的槍聲，經長期跟監蒐報相關佐證，鎖定葉姓男子涉嫌重大，於16日晚間至桃園市龍潭區高平里山區葉男平時工作的工寮，因該葉男情緒易怒且擁槍自重，龍潭分局專案小組不敢大意隨即通報鄰近的平鎮、楊梅分局及台北市政府警察局南港分局等友軍單位到場支援，以優勢警力共同前往查緝，

警方說，現場埋伏多時，赫然發現葉男駕車欲返回山區工寮處，旋即通知周邊埋伏警力伺機執行逮捕行動，見時機成熟不費一槍一彈即當場制伏葉嫌，現場並查獲制式槍枝（金牛座935手槍1支，彈匣1個）犯罪證據，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

警方不費一槍一彈即當場制伏葉嫌，移送法辦。

經查葉嫌（44歲，桃園市人），於16日外出附近山區伐木工作，於傍晚欲返回工寮住處時，殊不知警方已掌握行蹤並全程跟監，惟生性狡猾的他仍有所顧慮，竟將車輛於住處附近不斷繞路，警方考量葉嫌可能隨身攜帶槍枝，如直接執行逮捕行動恐生其他危害不敢大意，俟葉嫌將車輛駛至路邊停放後，欲進入工寮時，見時機成熟，旋即趨前逮捕並查獲槍枝，事後葉嫌聲稱”槍枝及毒品來源係友人寄放”讓警方難以置信，目前仍積極持續追查有關槍枝來源以及是否涉及其他刑案。

龍潭分局特別呼籲：迅速的偵破槍枝案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩槍枝維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。