勇警不費一槍一彈 智擒持槍男子台灣好新聞報 (2018-01-18 06:30)
記者葉志成／桃園報導
桃園市警局龍潭警分局偵查隊日前接獲線報在桃園市龍潭區高平里山區經常傳出試槍的槍聲，經長期跟監蒐報相關佐證，鎖定葉姓男子涉嫌重大，於16日晚間至桃園市龍潭區高平里山區葉男平時工作的工寮，因該葉男情緒易怒且擁槍自重，龍潭分局專案小組不敢大意隨即通報鄰近的平鎮、楊梅分局及台北市政府警察局南港分局等友軍單位到場支援，以優勢警力共同前往查緝，
警方說，現場埋伏多時，赫然發現葉男駕車欲返回山區工寮處，旋即通知周邊埋伏警力伺機執行逮捕行動，見時機成熟不費一槍一彈即當場制伏葉嫌，現場並查獲制式槍枝（金牛座935手槍1支，彈匣1個）犯罪證據，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
經查葉嫌（44歲，桃園市人），於16日外出附近山區伐木工作，於傍晚欲返回工寮住處時，殊不知警方已掌握行蹤並全程跟監，惟生性狡猾的他仍有所顧慮，竟將車輛於住處附近不斷繞路，警方考量葉嫌可能隨身攜帶槍枝，如直接執行逮捕行動恐生其他危害不敢大意，俟葉嫌將車輛駛至路邊停放後，欲進入工寮時，見時機成熟，旋即趨前逮捕並查獲槍枝，事後葉嫌聲稱”槍枝及毒品來源係友人寄放”讓警方難以置信，目前仍積極持續追查有關槍枝來源以及是否涉及其他刑案。
龍潭分局特別呼籲：迅速的偵破槍枝案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩槍枝維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。
關鍵字：
下一則：大溪防搶演練 過程逼真
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Mac 500g．seagate 行動硬碟 mac．mac mini mini．1333 mac 8GB．mac 充電．mac mini MD387TA．MAC 液晶螢幕．1TB 2.5吋 行動硬碟 mac．MAC 腮紅．mac mini i5．mac．mac port．MAC 螢幕．apple mac mini．Backup Plus Mac．Rebecca MAC MINI．Seagate 4TB 外接硬碟 MAC．Pro Mac．記憶體 8g ddr3 mac．mac 電源．mac 電腦．mac 13吋．office mac．MAC 蜜粉．MAC DDR3-1600 記憶體．mac 擴充．麥克風 mac．mac 128g．mac 滑鼠．mac air 128g
- 【Michael Kors】JET SET CHAINMK滿版鍊帶肩背包(中/黑)
- 康貝 Combi Buon Junior Air 成長型汽車安全座椅/汽座-網眼
- 《DFhouse》波提拉高背主管椅
- CASIO 卡西歐 BABY-G 果凍層次感人氣女錶 (BA-110JM)
- J’code真愛密碼 結晶+風格黃金手鍊
- 【Georg Jensen 喬治傑生】BUSINESS CLASS - 拉鍊長皮夾 -
- 【Klipsch】X11i耳道式耳機(公司貨)
- 秋野地 諾亞硬頂 無線遙控全自動車頂帳篷 軍綠色 車頂帳
- 【BANGDE】YX106 BRN 鋼琴升降專用琴椅 褐色含書箱加長款(
- 【Georg Jensen 喬治傑生】ACCESSORIES COLLECTION - 單把
死意堅決 男以鋼繩勒頸斷頭【中央社】
不爽姊姊半夜洗澡擾眠 妹怒聲請家暴令獲准【NOWnews今日新聞】
自掏腰包修路 高市善心男深夜鋪路不幸被撞死【中廣新聞網】
彰化市兇殺案夫殺妻 妻當場枉死留下一歲兒【中廣新聞網】
誇張！男女溫泉旅館陽台激戰 「活春宮」嚇傻路人【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》