躲避臨檢藏匿外牆 警逮逃逸外勞送辦台灣好新聞報 (2018-01-18 06:50)
記者葉志成／桃園報導
桃園市警局中壢警分局17日15時40分執行聯合查察勤務，於中壢區中山路41號出租套房執行完畢後，於防火巷內發現躺1名女子，疑似從樓上跌落，經通知消防隊將該名女子送中壢區天晟醫院救治，目前醫師初步診斷意識清楚無生命危險，另又發現2名何姓、阮姓女子吊掛3樓外牆不敢擅動，經中壢分局員警以英文呼喊等待救援勿做傻事，立即通報消防隊合力破窗救援安然無恙。
中壢分局清查3名越南籍女子身分均為逃逸外勞，女子說道警方敲門時，心虛想要往外攀爬離開，結果其中1名女子不慎從3樓經屏障物緩衝往下跌落，另外2名女子則站在外牆突出之水泥上，因為擔心危險放棄攀爬，等待警消救援，待消防隊到場後，發現女子所站立的位置已經離開原住戶到鄰戶外，而窗戶上有鐵條，立即剪斷鐵條後將女子拉入，結束這場驚魂記，事後警方清查3名女子皆為逃逸外勞，訊後移請移民署專勤隊處置。
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