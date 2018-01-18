提勒森：北韓正開始對制裁感到切身之痛中央廣播電台 (2018-01-18 06:33)
美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)17日表示，美國接獲證據顯示，國際制裁正在「真正開始對北韓造成傷害」，他並讚揚中國對平壤施壓。
提勒森在加州史丹佛大學(Stanford University)的一場活動中說，南韓總統文在寅將北韓近來願意與首爾會談，歸功於制裁帶來的痛苦。提勒森表示，他有信心這項壓力最終將把北韓帶上談判桌，商議其核子與飛彈計畫。
平壤違反來自聯合國與其他的制裁行動，進行核子與飛彈試射。
提勒森引述來自脫口者的情報和軼事說，「我們取得這些制裁正真正開始傷害北韓的許多證據。」
提勒森說，日本16日在針對北韓議題於加拿大溫哥華舉行的20國外長會議中表示，超過100艘北韓漁船漂流到其水域，船上有三分之二的人已經死亡。根據日方所了解，這些北韓人因為食物短缺而在冬天被派出來捕魚，但沒有足夠的燃油讓他們返回。
儘管中國並未出席在溫哥華舉行的會議，但提勒森讚揚中國對平壤的施壓，他表示，「我們從未像現在這般獲得中國對制裁的支持。」
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