年關將屆，桃園市大溪分局昨天舉辦防搶演練，警方希望透過不斷的宣導，建立民眾正確的觀念，免於受害。



大溪警方防搶演練，先由2名假扮的搶匪得手現金後奪門而出，不過隨即被獲報的警網截獲制伏，整個過程逼真。



大溪警方表示，為了向民眾宣導有關防偷、防竊、防詐資訊，不斷在各種場合向民眾來說明，以建立民眾正確的觀念，讓歹徒沒有得逞的機會。（照片警方提供）



