兩韓冬奧共識 共舉統一旗入場中廣新聞網 (2018-01-18 06:01)
南北韓在邊境板門店舉行次長級平昌冬奧實務會談，就11個事項達成共識，並發表聯合新聞稿。雙方商定，在平昌冬奧會開幕儀式上，將舉統一旗共同入場，另兩韓在北韓馬息嶺滑雪場，進行滑雪選手共同訓練。
北韓還表示，將派遣30人規模的跆拳道示範團訪韓，在平昌和首爾舉行示範表演，並將派出230人餘規模啦啦隊，與韓方啦啦隊共同為選手們加油助威。
兩韓代表昨天會談共進行8次，持續到晚上9點多才告終。
（王長偉首爾報導）
（圖為北韓馬息嶺滑雪場）
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