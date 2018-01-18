▲行政院長賴清德17日表示，目前很難用一種方法解決所有問題，政府有必要提出多元解決方案。（資料照／記者陳明安攝）

為了解決台灣低薪問題，達成總統蔡英文的月薪3萬夢想，行政院長賴清德17日宣布推出雞尾酒療法，不過做為第一招的調薪政策，卻引來資方的抗議，全國商總理事長賴正鎰砲轟，基本工資每年調6%是「殺雞取卵」，基本薪資達3萬只能造福外勞，還會害大部分的中小企業倒閉，無法生存。

賴清德說，檢視台灣目前的低薪問題，會發現不同行業起薪不同，即使同一種行業，工資的高低分布差異也很大，所以很難用一種方法解決所有問題，所以政府想解決問題時，恐怕也要提出多元解決方案，才有辦法達成預期目標。

其中行政院副院長施俊吉近日透露的調整基本工資政策，將成賴揆雞尾酒療法的第一招，施俊吉說，今年元旦起，基本工資從21K調整至22K，成長4.5%，比經濟成長率2.2%還高；如果基本薪資每年調6%，2024年就可以讓基本工資達到3萬，6年內讓小英總統夢想達標。

不過這一招已引來資方抗議，賴正鎰對此砲轟，基本工資每年調6%，是「殺雞取卵」的做法，對台灣經濟和增加薪資沒有實質幫助。賴正鎰說，政府今年元月才剛把基本薪資調為22K，現在又想用行政手段或立法干預；每年基本薪資調整6%，不僅會帶動台灣物價上漲，也會讓大部分的中小企業倒閉，或是外移，「這對台灣將是災難」。

賴正鎰建議，政府要解決低薪問題，應是先把餅做大，擴大內需並設法招商引資，讓每年來台投資的外資達到300億美金，企業賺錢後自然就會幫員工加薪，「這才是正確的市場機制」。

賴正鎰指出，商總調查後發現，台灣多數勞工薪水都在3萬以上，政府強制將基本工資調漲到3萬元，造福的只是80幾萬外勞而已。他也強調新版勞基法上路後，能讓有意加班的勞工多領一萬多元的加班費，「到時整體薪水達4、5萬元以上的人會更多」。

