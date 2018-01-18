比阿湯哥還帥！馮世寬參觀憲兵特展登重機NOWnews今日新聞 (2018-01-18 05:57)
憲兵指揮部16日起在國軍歷史文物館辦理「吾憲光輝－憲兵史蹟特展」，國防部長馮世寬17日下午前往參觀，更登上憲兵快速反應連的重型機車，猶如回到年輕時擔任戰機飛官般帥氣。
在館方人員導覽下，馮世寬逐一參觀「榮耀精神」等7大展區，仔細聆聽展出珍貴史料的過往，以及憲兵建軍歷史，並坐上現場陳展的快速反應連重型機車，配合VR科技，體驗帶領車隊接受校閱的臨場感。
馮世寬也在數位祝福牆前，親筆寫下「光輝永憲」字句，透過掃描方式，投射在台北天空的背景中，祝賀此次特展順利成功。
本次展覽內容區分「榮耀精神」、「回首憶往」、「憲兵故事」、「荷松袍澤」、「未來願景」、「影像輪播」及「互動體驗」等7大展示單元，以介紹憲兵特色為主軸。透過具體意象、文物史料及互動體驗，結合「歷史」及 「科技」元素，營造最佳之參觀氛圍及環境，增進民眾對憲兵之體認及嚮往，具體呈現憲兵創建史實、發展歷程及各單位任務特色。
「憲兵史蹟特展」是去年8月館藏武士刀遭竊砍人事件後，軍史館首度開展，為了確保安全，軍史館特別加強保安工作，每個展間和展示櫃皆加裝玻璃感應器和震波感應器，展出的兵器更加裝鋼索，保全同時增加2人，避免憾事重演。
▲國軍歷史文物館辦理「憲兵史蹟特展」，陳展憲兵特勤隊員垂降模型人偶。（圖／記者呂炯昌攝 ）
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