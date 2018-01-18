滴滴上線共享單車平台 可免押金使用小藍單車北京新浪網 (2018-01-18 00:35)
北京商報訊（記者 魏蔚）在披露共享單車平台計劃后8天，滴滴於1月17日在北京、深圳正式上線共享單車平台，合作方目前包括小藍單車和ofo小黃車，用戶在完成服務認證和芝麻信用授權后，可免押金使用小藍單車，未來滴滴共享單車平台還將陸續在其他城市上線，更多的單車品牌和滴滴自營單車也將陸續在該平台彙集。業界認為，該平台的上線是滴滴大出行布局的首個正式落地。
北京商報記者登錄滴滴App最新版發現，在滴滴App單車品類中，用戶可以選用ofo以及小藍單車的服務，其中小藍單車將免押金騎行。滴滴還將攜手城市管理者以及其他合作夥伴，共同優化共享單車使用流程和停放秩序，讓共享出行事業實現可持續增長。
在滴滴託管小藍單車業務之後，經過滴滴維修后的小藍單車，也將陸續在各大城市「復活」。同時，滴滴還發佈了對小藍單車押金轉換的具體方案。
在滴滴上線共享單車的同時，北京商報記者注意到，曾加入ofo的原滴滴高管付強也回歸滴滴，出任滴滴出行高級副總裁。付強表示，滴滴希望通過共享單車平台升級短途出行戰略，為「最後三公里」用戶提供更豐富的出行選擇、更良好的出行體驗，並以此不斷完善滴滴的一站式出行平台建設。
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