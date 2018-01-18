原標題：國內首批車主Model S被召回特斯拉安全氣囊或致傷

■本報記者 龔夢澤

據國家質量監督檢驗檢疫總局公告，近日，拓速樂汽車銷售（北京）有限公司自2018年1月15日起，召回2013年9月24日至2013年12月21日期間生產的特斯拉部分進口2013年款Model S汽車。

《證券日報》記者從國家質檢總局缺陷產品管理中心了解到，部分車輛副駕駛的安全氣囊裝配了高田公司生產的未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器。在安全氣囊展開時，氣體發生器可能導致碎片飛出，傷及車內人員。據統計，中國大陸地區共涉及7輛。

值得一提的是，相比以往動輒數千輛的召回規模，此次召回雖僅為7輛卻極有必要。據《證券日報》記者了解，2014年4月22日，特斯拉正式向第一批中國區車主交付Model S車型，包括阿里文娛董事長俞永福、新浪CEO曹國偉、車和家CEO李想、力帆足球俱樂部董事長尹喜地、主持人汪涵等在內的8人成為中國的首批特斯拉用戶。結合此次召回車輛的生產時間和特斯拉入華時間，本次召回的7輛車或均為國內明星極客購買的首批Model S進口車。

安全氣囊或致傷

國內首批Model S召回

面對此次召回，特斯拉方面表示，將為召回範圍內的車輛免費更換改進后的安全氣囊，以消除缺陷。同時提醒相關用戶謹慎駕駛，避免發生碰撞事故。用戶在召回行動開始后應儘快聯繫經銷商進行維修。

值得一提的是，儘管相比以往動輒數千輛的召回規模，此次召回雖僅為7輛卻極有必要。據《證券日報》記者了解，2014年4月22日，特斯拉正式向第一批中國區車主交付Model S車型。包括阿里文娛董事長俞永福、新浪CEO曹國偉、車和家CEO李想、力帆足球俱樂部董事長尹喜地、主持人汪涵等在內的8人成為了中國的首批特斯拉用戶，而特斯拉CEO馬斯克也藉此機會來了一場高調「中國行」。

事實上，特斯拉一向將旗下車型的高安全性作為主打賣點。以Model S為例，特斯拉官網有專門的鏈接介紹Model S的安全技術原理和產品說明。然而，這已經不是Model系列車型的首次召回。早在去年10月份，特斯拉就曾在美宣布，自願召回1.1萬輛Model X汽車；一周后，在國內又召回部分進口2016和2017年款Model X系列汽車，共計2277輛。兩次召回原因同為上述車輛第二排座位上存在隱患。

去年4月份，特斯拉也發生過Model S和Model X的召回，當時是因為供應商提供的電子泊車裝置存在潛在的製造問題，泊車制動可能因此無法釋放，特斯拉宣布召回在53000輛Model X和Model S。而更早之前，特斯拉還曾因第三排座椅不牢固，宣布召回2700輛Model X。

有業內人士表示，汽車產品是較為複雜的日用消費品，對汽車設計乃至生產質量管控好的企業也可能會生產出有瑕疵的汽車。「隨著汽車銷量的增長和汽車知識的不斷普及，國內消費者已經日漸趨於理性，不會輕易的因為某款車型的召回而給其打上負面標籤。」

涉及15個品牌

高田美國再召回330萬氣囊

事實上，受困於氣囊安全事故的不止特斯拉一家。近日，高田公司宣布在美國再召回330萬個問題安全氣囊，這已經成為美國史上規模最大的汽車召回事件。

據記者了解，此次召回涵蓋2009、2010、2013年產的本田、豐田、奧迪、寶馬、戴姆勒商用車、菲亞特克萊斯勒、福特、通用、捷豹路虎、馬自達、賓士、三菱、日產、斯巴魯等車型。據了解，目前高田問題氣囊爆炸已在全球範圍內導致至少20例死亡事件和180起受傷事件。

國內方面，繼2016年突破千萬輛后，2017年我國汽車召回數量繼續增長，同比增幅達77%，並連續4年刷新年度召回數量紀錄。國家質檢總局近日發佈的數據顯示，截至2017年12月28日，我國各主要汽車產品生產者共實施缺陷汽車產品召回251次，召回缺陷汽車2004.8萬輛。其中，高田氣囊事件涉及召回數量最多，約佔全年總召回量的49%。

記者觀察到，從2017年9月份開始，國內發起了多次大規模召回事件，致使豐田、本田、斯巴魯、雷克薩斯、捷豹路虎、保時捷、英菲尼迪、林肯、謳歌、沃爾沃、賓士、寶馬、奧迪等品牌悉數進入「高田問題氣囊召回榜」。

對此，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，2017年汽車召回主要是由於高田氣囊單一零部件而引發大規模召回，且合資品牌受氣囊影響較為嚴重。另一方面，這也體現了零部件在越來越複雜的車身整體中的重要程度。