來源：北京商報

比手機晚了近十年，蘋果終於把店開進了三星的大本營。有趣的是，這家店鋪旁邊就是三星總部。蘋果在韓國的第一家零售店將於1月27日正式開業，這也是蘋果在全球的第500家零售店。2009年，iPhone登陸韓國后，韓國智能手機市場快速發展壯大。門店開張在即恰逢「降速門」在韓引發的集體訴訟，零售店落戶或許暗藏了蘋果強化韓國市場的良苦用心。

月底入韓

Garosugil高端購物區入口處最新標示牌顯示，蘋果在韓國首家零售店將於1月27日盛大開業，比預期時間稍稍推遲。

近幾年來，蘋果加快了在全球開店的速度，零售店一直被視為蘋果傳奇的重要因素。到目前為止，大中華區的蘋果直營店數量已經超過了50家。三星的大本營韓國至今還沒有一家蘋果直營店。

蘋果公司稱，2017年1月就已確定會在韓國開設零售店，店鋪地址位於首爾江南地區。這家店佔地面積1297平方英尺，原定於同年12月底開業，但是由於施工延誤推遲了開業日期。

據悉，蘋果在韓國開設的首家零售店位於首爾江南區高檔購物區，這家店每周對外開放7天，除了有「Today at Apple」項目外，還有用於設備和故障排除的「天才吧」。

去年11月，iPhone X在韓國銷售火爆，為零售店開張增加了底氣。韓國最大的電信運營商SK電訊證實，在開售3分鐘之內，iPhone X的庫存就已經被預訂一空。而iPhone 7銷售全部首批庫存用了20分鐘。

蘋果已把戰火燒到三星家門口。雖然韓國擁有兩大消費電子品牌三星和LG，但蘋果在韓國初步獲得了一定的粉絲群體。目前iPhone在韓國市場的最新份額數據尚不得而知，但三星和LG兩大品牌仍然佔據著優勢地位。

在過去很長一段時間里，韓國手機市場被三星等本土廠商把持，但蘋果進入后開始蠶食高端手機市場份額。此次蘋果在韓國開店，被業內解讀為不只是賣產品這麼簡單，更多是為了宣傳品牌和擴大用戶群體。

市場萎縮

門店尚未開張，蘋果的訴訟已經找上門來。由於蘋果手機電池降速，在韓國已經有38萬消費者準備參加針對蘋果的集體訴訟。同時，許多韓國民間團體正考慮對蘋果提起刑事訴訟，並讓3家韓國主要移動運營商承擔法律責任。

韓國普遍認為，與蘋果的非法行為和損害客戶的水平相比，特別是那些已經選擇購買新iPhone的用戶，補償計劃顯然遠遠不夠，蘋果應為自己的欺瞞行為買單，提供免費更換電池服務。

之前，蘋果已通過韓國多家移動運營商銷售手機，但這一合作出現了問題。去年底，韓國政府調查機構突然搜查了蘋果韓國公司的辦公室，據稱和蘋果在韓國的不公平市場競爭行為有關係。

韓國運營商透露，蘋果在韓國存在諸多的「霸王條款」，如要求移動運營商承擔蘋果手機廣告費用，及在韓國舉行產品營銷活動的費用。另外在包括韓國在內的亞太市場，蘋果手機的零售價格高於美國本土的定價，這也引發了運營商和消費者的不滿。

在過去兩年中，蘋果陷入了一場罕見的業務危機，手機銷售出現了首次下滑。Kantar Worldpane最新統計數據顯示，8-10月蘋果iOS智能手機市佔率32.9%，較2016年同期大減7.6%。與此同時，Android系統市佔率則趁機從58%升至66.2%。

面對市場下滑，蘋果掌門人庫克採取的一個應對手段就是增加零售店的數量，刺激銷售收入的增長。在過去一年中，蘋果開始擴大零售店的覆蓋範圍，在許多國家和地區第一次開設了零售店，在沙烏地阿拉伯、印度等國，蘋果也將首次開設零售店。分析師也提到，考慮到iPhone X在2017年四季度有出彩的表現，預計蘋果新一季度的整體利潤將有所改善。

三國演義

中國手機廠商、三星等強勁對手夾擊，也帶給蘋果不小的衝擊。其中，三星憑藉Note 8的熱銷，市場利潤佔比已提升至26%，而去年同期受Note 7 電池爆燃事件的影響，三星電子的該項業務為虧損狀態。

全球智能手機市場逐步形成中國、韓國和美國蘋果「三國演義」的格局。據韓國媒體報導，中國手機風暴席捲全球，正在給三星和LG兩大巨頭帶來巨大壓力，韓國廠商距離中國企業的份額差距越來越大。

隨著普及型智能手機受追捧，中國智能手機趁機在韓國市場擴大勢力。韓國業界另一相關人士稱，韓國多數消費者此前認為，中國智能手機性能和設計等都不及三星、LG和蘋果。但隨著中國信息通信技術發展，韓國消費者對中國產品的認識已發生了變化。

多位行業觀察人士表示，現在正是華為在韓國推出高端智能手機的好時機。由於性價比較高，韓國對中國品牌的需求不斷增長。據當地在線市場Gmarket發佈的數據顯示，除了華為，更多的中國智能手機將登陸韓國，因為韓國對低端設備的需求正不斷增長。

「包括小米、OPPO和vivo在內的眾多中國智能手機廠商預計也將進軍韓國，以爭奪更多的中低端市場份額」，韓國工業經濟和貿易研究所移動行業研究員Kim Jong-ki說。

中國手機廠商不斷攻城略地，韓國本土手機品牌的表現並不盡如人意。最近LG公佈了去年三季度財報，其中顯示移動部門依然虧損，這已經是LG連續10個月難以盈利。

有消息稱，LG將會逐漸削減手機業務，將發展重心轉移到智能電視領域以及OLED屏幕。LG正在重組手機業務，有可能會徹底放棄高端市場，這意味著G系列和V系列兩大產品線或將被放棄。LG早已經放棄了中國市場，而且LG的高端手機在全球缺乏競爭力，正漸漸被三星與蘋果蠶食。

北京商報記者 陶鳳/文 李烝/製表