來源：北京商報

北京商報訊（記者 程維妙）記者1月17日從知情人士處獲悉，最新一期螞蟻花唄ABS已經完成發行，其中，優先A利率為6%。由於市場需求高於預期，這一期ABS發行量從25億元臨時上調至40億元。

業內人士表示，雖然近期關於現金貸整治政策令相關平台及產品面臨較大壓力，但花唄ABS仍屬於比較優質的資產。自去年以來，現金貸成為互聯網金融整治工作的一大重點，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室發佈多份新規，對現金貸的資金端進行了嚴格控制，同時對通過ABS出表擴大實際槓桿的行為做出了明確規定。

按照監管新規，螞蟻金服兩家小貸公司的現有槓桿率超過地方金融辦的要求。對此，螞蟻金服方面表示，將通過增資、業務合作等多種手段，逐步降低槓桿率，確保在監管指導下完全達到要求。日前螞蟻金服已主動對兩家小貸公司增資82億元，將其註冊資本從38億元提升至120億元。

螞蟻金服微貸事業群資深總監邵文瀾表示，現金貸整治辦法出台以來，螞蟻小貸制定了相應的新規落實方案，本次螞蟻小貸ABS已獲得儲架額度。螞蟻花唄和借唄未來將根據監管政策導向，合理安排發行額度。