螞蟻花唄ABS發行量上調至40億北京新浪網 (2018-01-18 00:35)
來源：北京商報
北京商報訊（記者 程維妙）記者1月17日從知情人士處獲悉，最新一期螞蟻花唄ABS已經完成發行，其中，優先A利率為6%。由於市場需求高於預期，這一期ABS發行量從25億元臨時上調至40億元。
業內人士表示，雖然近期關於現金貸整治政策令相關平台及產品面臨較大壓力，但花唄ABS仍屬於比較優質的資產。自去年以來，現金貸成為互聯網金融整治工作的一大重點，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室發佈多份新規，對現金貸的資金端進行了嚴格控制，同時對通過ABS出表擴大實際槓桿的行為做出了明確規定。
按照監管新規，螞蟻金服兩家小貸公司的現有槓桿率超過地方金融辦的要求。對此，螞蟻金服方面表示，將通過增資、業務合作等多種手段，逐步降低槓桿率，確保在監管指導下完全達到要求。日前螞蟻金服已主動對兩家小貸公司增資82億元，將其註冊資本從38億元提升至120億元。
螞蟻金服微貸事業群資深總監邵文瀾表示，現金貸整治辦法出台以來，螞蟻小貸制定了相應的新規落實方案，本次螞蟻小貸ABS已獲得儲架額度。螞蟻花唄和借唄未來將根據監管政策導向，合理安排發行額度。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ECO 髮飾．果凍骰子髮飾．髮飾 復古風．Melody 髮飾．Aimee Toff 髮飾．Alexandre 髮飾．JD 髮飾．HaNA 髮飾．Disney 髮飾．tomy 髮飾．香奈兒 髮飾．心情 髮飾．HERA 髮飾．E ya 髮飾．米妮 髮飾．Rilakkuma 髮飾．Kitty 髮飾．櫻花和風 髮飾．毛球 髮飾．JJL 髮飾．芭比 髮飾．Bright 髮飾．奇寧寶 髮飾．髮飾 假髮．alex 髮飾．twins 髮飾．水鑽髮飾．kuki 髮飾．髮飾 水鑽 髮夾．KiKiLaLa 髮飾
- Rimowa Limbo 30吋中大型行李箱 881.73.21.4
- 【COACH】立體馬車LOGO鵝卵石紋全皮革小托特包(牛血紅色)
- 【波克貓哈日網】日系七分袖襯衫◇Glitzern◇《粉色半透條紋
- 【NARUKO 牛爾】濃縮酵母青春精華露*2+眼周全效抗皺緊緻精
- 【加碼贈專屬保護殼套】【IS愛思】皇家騎士II 9.7吋聯發科
- COACH 水藍色珠光防刮皮革壓釦三摺十一卡短夾
- 【TIMEX】天美時 MK1 輕量潮流軍錶(藍 TXTW2R13900)
- 法國GLOBBER哥輪步 兒童5合1三輪滑板車 綠色
- 【Hermes 愛馬仕】質感牛皮打造單圈手環(黑/暗亞霧扣)
- SANLUX三洋 9-11坪變頻冷專分離式SAC-63V6/SAE-63V6
《莎木3》最新截圖 男女主角終於不再呆如木雞【北京新浪網】
冷飯大法好！卡普空確定《鬼泣HD合集》支持中文【北京新浪網】
台灣「千年一遇」美女全家福曝光 一家四口顏值爆表！【北京新浪網】
中國發現1.61億年前彩虹恐龍 羽毛鮮艷體型龐大【北京新浪網】