監管風聲再起 比特幣盤中跌破1萬美元

北京商報訊（記者 岳品瑜 張弛）在監管的重重壓力下，比特幣再次呈瀑布式暴跌。1月17日，據美國比特幣交易平台Bitfinex顯示，比特幣盤中一度跌破1萬美元關口，而在2017年12月中旬，比特幣價格曾一度逼近2萬美元大關。在監管政策傳聞不斷的情況下，「幣圈」人心惶惶。

從具體行情來看，據數字貨幣綜合報價平台INVESTING數據顯示，截至1月17日18時，比特幣全球均價在1萬美元左右，24小時跌14.7%，周跌幅為26%，而相較於2017年12月中旬的近2萬美元，比特幣價格一個月內已經跌近50%。其他主流數字貨幣方面，24小時內以太坊跌超15%，瑞波幣跌17%，比特幣現金跌17.5%。

北京商報記者了解到，在2017年9月4日央行等七部委聯合發文《關於防範代幣發行融資風險的公告》，並關閉國內交易平台後，國內仍有大量投資者參與場外交易，而且隨著區塊鏈概念的火熱程度越發提高，有越來越多的「韭菜」入場，這也引起了監管的重視。1月16日，有消息稱，我國多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對於註冊地在境內的場外交易平台、境內大額「點對點」的做市交易，甚至是註冊地在境內但通過其在境外的網站平台為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。

另外，近日傳出的互金整治辦工作簡報中也指出，要始終對虛擬貨幣市場保持高壓態勢，嚴防虛擬貨幣風險再次積聚。清理範圍包括：註冊在當地的「場外」集中虛擬貨幣交易場所（包括採取所謂「出海」形式繼續為國內用戶提供虛擬貨幣投機炒作服務的網站平台）、為集中交易提供擔保和清結算服務的所謂「錢包「服務商、以群主或管理員名義為集中交易提供做市商服務的個人或機構。

互金整治辦表示，對於上述國內「場外」集中虛擬貨幣交易的網站平台，或是為國內用戶提供虛擬貨幣集中交易服務的境外網站平台，由全國整治辦、各地整治辦提請網信部門和工信部門按職責分工依法屏蔽其網站平台和關閉移動App。

「這次大跌，主要還是國內監管政策的不確定性，另外前期漲幅過大，資金面存在獲利了結的需求。」 稀財匯創始人、500金研究院院長肖磊認為，區塊鏈概念目前看還在發酵，但很多投資者開始關注到實際應用價值，由於落地項目較少，很多項目還處在概念階段，容易被投資者識破並拋棄，因此，投資者的不斷成熟也導致了大部分數字貨幣失去了階段性吸引力。

隨著監管風聲趨緊，目前已有交易平台採取關閉的措施。1月16日，數字資產交易平台貴比特發佈公告稱，為了符合國家法律法規的要求，貴比特決定暫停所有幣種交易，後期陸續下架所有幣種。同日，數字貨幣交易網中牛網也發佈公告稱，正式停止所有幣種的交易並下架。北京商報記者聯繫貴比特的客服人員並詢問關閉交易的原因，對方表示「不方便透露。」在業內人士看來，數字貨幣的第二波監管風暴即將到來。