樂視網將於近期復牌 投資者切忌盲目抄底北京新浪網 (2018-01-18 00:35)
來源：北京商報
周科競
據媒體報導，樂視網（300104）將於近期復牌，按照現在基金普遍的估值3.92元/股計算，預計將有13個跌停板。本欄認為投資者切忌抄底，樂視網已經面臨「油盡燈枯」，盲目抄底恐深套，投資性價比極不划算。
樂視網如果復牌，合理的估值是多少？投資者不能簡單地看其每股凈資產3.13元，因為凈資產值只能說明這家公司財務報表上的價值，而非真正能夠變現的價值。如果投資者認為樂視網凈資產值將能對股價構成一定的支撐，這也僅僅是心理層面，因為除非有人肯全面收購樂視網，否則這個凈資產值基本沒什麼意義。
按道理說，孫宏斌應該是拯救樂視網的最佳人選，但是從孫宏斌的一系列資本運作方式來看，他更像是在拯救樂視的業務，而非樂視網這家公司。打個不太恰當的比喻，一個大肘子，第一個人先把瘦肉挑著吃了，第二個人把肉皮挑著吃了，剩下的就是一大堆白花花的肥肉，這些肥肉能有多大價值？恐怕是一個大肘子中最不值錢的部分。
樂視網最大的問題在於欠債太多，誰要是收購了樂視網這家公司，如何妥善解決債務糾紛就是一大難題。與其這樣，還不如將優質資產擇優注入新樂視，然後讓樂視網變成一家可以有資格和債權人談判的公司，這可能是惟一拯救樂視網的辦法。
在一部近期熱播的電視劇中，諸葛亮把自己獨自留在空城中，才有資格和司馬懿談判，如果把自己換成其他任何人，司馬懿都可以直接無視。只有做到極致的無畏，才能逼迫對手讓步。
樂視網也一樣，只要債權人還認為有人會拯救公司，債權人就不肯同意減免債務，這樣就會把重組成本抬得過高。只有讓樂視網具備了破產清算的可能，債權人才會同意讓步，但這一過程一定會異常慘烈，其中也必然包括股價的持續走低，公司的業務也不宜用「空殼化」來形容，而是「油盡燈枯」，只有這樣，樂視網的「殼」才有可能在一大堆債主同意債務重組的前提下重新激活。
本欄並不清楚基金給出樂視網3.92元/股估值的依據是什麼，但本欄相信，樂視網的股價絕不會出現V型反轉，長期的低迷走勢將是大概率事件，在樂視網沒有出現充分的重生跡象之前，不會有大資金冒極大的投資風險去抄底樂視網。本欄建議投資者，對於樂視網復牌后的走勢，應保持觀望的態度，切不可盲目抄底。
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