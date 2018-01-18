來源：北京商報

現金貸平台融資渠道遭封堵

隨著現金貸業務監管政策的不斷趨嚴，平台融資渠道遭全面封堵。根據Wind最新數據顯示，2017年12月小貸ABS融資規模環比驟降近九成。在分析人士看來，小貸ABS融資規模驟降主要源於監管的收緊。隨著監管政策的不斷趨嚴，現金貸行業雜亂無章、魚目混珠的現狀，加速了行業的洗牌，「暴利時代」即將結束。

小貸融資規模驟降87.9%

2017年，現金貸無疑是最吸引人眼球的。儘管一直以來現金貸飽受詬病，但其存在的意義及作用卻不容忽視，現金貸作為普惠金融的補充，具有金額小、期限短、還款靈活等特點。在滿足了許多人金融消費需求的情況下，還具有實時審批、快速到賬的特性，這對於有應急需求的用戶來說無異於雪中送炭。

然而，到了2017年下半年卻風向突轉，國內小額貸款企業資金渠道狹窄，只能依靠企業股東增資和銀行機構融資。根據Wind最新數據顯示，此前一路狂飆的網路小貸ABS產品發行規模驟降，2017年12月僅有6筆小額貸款ABS發行，規模僅為55.47億元，較同年11月17單459.8億元的融資規模驟降87.9%。

對此，盈燦諮詢高級研究員張葉霞認為，近年來互聯網金融平台在ABS市場活躍度明顯提高。但從2016年下半年開始，由於互聯網金融進入整治期，場內對於互金平台發行產品監管收緊，除了互聯網巨頭公司以外，基本不受理互金平台的小貸或消費金融項目，發行難度較高，所以導致小貸類ABS融資規模驟降。

北京商報記者注意到，預期年化利率過高、野蠻催收、濫用個人信息等行業亂象使得現金貸已然受到監管部門的關注。2017年12月1日，由互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室正式下發的《關於規範整頓「現金貸」業務的通知》（以下簡稱《通知》）明確指出，開展對網路小額貸款的清理和整頓工作，並劃出了行業的三大門檻，綜合利率36%以下、牌照和場景依託。自現金貸新規發佈以來，監管部門對小貸公司的資金來源採取了更為審慎的管理，從事放貸業務的公司必須依法取得經營放貸業務資質。有消息稱，目前中國銀行間市場交易商協會、滬深交易所對於消費貸和現金貸類ABS的審核均已暫緩。在分析人士看來，留給現金貸平台的機會不多，超九成現金貸平台將遭淘汰。

北京商報記者發現，除了銀行和ABS產品融資渠道遭封堵，資本市場融資渠道也在收緊。截至目前，據易三板統計，新三板共計42家小貸公司。從去年三季度的經營業績來看，42家小貸公司的發展狀況並不樂觀。自掛牌以來，僅有10家企業實施過定增，而2017年全年，新三板小貸公司中無一家企業實施過定增。一場監管風暴已經刮向野蠻生長的現金貸行業，措施的重磅落地與從嚴執行將為現金貸的終極治理贏得時間。

合規與去槓桿並重

近年來，網路小貸公司、現金貸平台等消費金融行業大規模發行場內ABS，提高槓桿水平，成為其快速做大規模、獲取利潤的利器。而《通知》中明確給小貸公司提出了槓桿率的要求。這意味著，超過監管要求槓桿倍數的網路小貸，將不再被允許發行ABS。網路小貸公司需要通過增資和逐步降低新增ABS規模的方式滿足監管要求。

蘇寧金融研究院高級研究員石大龍表示，預計2018年監管層將出台更多的監管細則，逐步將網貸、現金貸全面納入正規金融監管體系，而網貸行業將出現兩級分化的局面，ABS規模較大的平台將逐漸開始收縮ABS的規模，以及小額信貸的規模。不合規的小貸平台將逐步退出市場，而槓桿高達數十倍的現金貸平台未來只有兩條路可走，一是補充資本金以降低槓桿，但對於數十倍的槓桿來說，依靠補充資本金降低槓桿的難度頗大；二是通過暫時關閉申請渠道等形式壓縮資產規模，降低槓桿水平。行業巨頭將在享受龍頭紅利的同時面臨較大的去槓桿壓力。

暴利時代結束

監管政策的不斷趨嚴，將改善現金貸行業雜亂無章、魚目混珠的現狀，但同時也加速了行業的洗牌，從長期的角度來看，要滿足監管中提出的要求，很多平台需要面臨轉型升級的陣痛。在分析人士看來，不管是有場景的汽車金融、貸款技術支持，還是貸款超市，市場空間均有限，現金貸平台的暴利時代結束，轉型成功的概率也較小。

針對平台轉型升級問題，石大龍認為，未來逐步轉型為分期貸款供應商成為小貸平台為數不多的選擇。但對於大多數中小平台來說，尤其是沒有場景支撐的平台來說，這種轉型充滿挑戰，只有部分行業巨頭才有實力、有希望完成這種轉型。從短期來看，網路小貸行業將面臨陣痛，可能出現一輪相對快速的出清過程。

分析人士指出，雖然傳統小貸行業受宏觀經濟周期波動、互聯網金融擴張等因素影響，經營壓力增大，生存環境受到擠壓，但是隨著網貸行業在監管加碼的過程中不斷適應、調節與整合，可以預見未來其發展將更趨規範化、健康化。北京商報記者 岳品瑜 實習記者 宋亦桐/文 代小傑/製表