來源：北京商報

布局 獲5.1億元B輪融資 繽果盒子聚焦規模化落地

北京商報訊（記者 吳文治 徐天悅）無人零售再起波瀾。1月17日 ，無人便利店運營商繽果盒子宣布完成約5.1億元人民幣的B輪融資。該輪融資由復星資本領投，普思資本以及啟明創投、紀源資本、Ventech China等老股東跟投。繽果盒子方面表示，未來數月將聚焦在入駐城市規模化落地，力爭達成每2萬人擁有一個無人便利店的服務規模。

據悉，繽果盒子是市場上較早出現的無人便利店玩家。並於2017年6月開始規模化落地。截至目前，繽果盒子共進駐全國29個城市， 並與北京門頭溝區人民政府、天津南開區、成都雙流區、蘭州市政府等多地政府簽訂合作協議。此輪融資后，繽果盒子表示，將會按照2萬人/盒的標準打造多個高密度樣板城市區域，建立無人零售示範性區域。按此標準，一個1000萬人口的區域將會鋪設有500個盒子。

與此同時，繽果盒子公佈了提升傳統零售效率的無人收銀解決方案BingoBox Mini。藉助BingoBox Mini，傳統便利店無需任何改造，用戶將所有商品放入結算台後，即可掃描二維碼確認金額完成支付。據繽果盒子測算，以三線城市的傳統便利店為樣本，使用繽果盒子的完整解決方案后可降低至少50%的人工成本。

繽果盒子CEO及創始人陳子林表示，無人便利店因前台無人化，可以在低人流量，無法養活傳統便利店的區域為用戶提供零售服務。用戶樓下的24小時無人智能便利店，因距離足夠近、商品足夠符合用戶需求，有望成為用戶家庭場景的首選購物渠道。