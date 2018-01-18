ofo首批向20座城市開放大數據北京新浪網 (2018-01-18 00:35)
來源：北京商報
北京商報訊（記者 魏蔚）共享單車發力支持智慧城市建設。1月17日，ofo小黃車正式發佈奇點城市慢行交通大數據平台，據了解，ofo通過這一平台將人工智慧大數據系統中單車數量、軌跡、熱力潮汐圖分析等詳盡信息對政府主管部門開放，配合和支持政府對共享單車行業的科學管理。該大數據平台首批將向全國20座城市政府管理部門開放，並將推廣至全國超過200座城市。
據ofo大數據負責人邵毅介紹，這是一個採用人工智慧演算法的車輛實時監管全國性大數據平台。
平台投入使用之後，可以完成每輛單車的信息共享，政府管理部門可以實時查看到城市每一個角落當前的車輛數量和流動狀態，企業也可以實現更加精準的投放和調度。
除了車輛實時監管之外，奇點城市慢行交通大數據平台甚至還能夠實現車輛自動管控。邵毅透露，在實時掌控車輛位置的前提下，平台會智能計算當前區域內最合適的車輛總數，一旦車輛總數超過正常值，系統會立即開始自動發送信息預警，並直接發送調度指令給線下運維師傅。
此外，該平台還正在通過車輛熱點區域和流向大數據，為政府主管部門實現智慧停車管理提供數據依據和參考。邵毅透露，在部分城市的熱點區域，ofo小黃車已經在試點與主管部門共建智慧停車區域。
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