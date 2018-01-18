支付寶結盟「港版大眾點評」OpenRice北京新浪網 (2018-01-18 00:35)
北京商報訊（記者 魏蔚）支付寶繼續擴張朋友圈。1月17日，香港最大的飲食資訊平台OpenRice與支付寶母公司螞蟻金服達成戰略合作，其中螞蟻金服將拿下前者20%股份。
據了解，OpenRice為「港版的大眾點評」，可搜尋餐廳、遙距排隊、外賣、購買現金券、收藏餐廳美食資訊及優惠券，目前覆蓋香港、澳門等地，在香港有500萬裝機量。通過雙方的合作，內地遊客不需要下載新的App，只要打開支付寶通過「出境惠」平台，即可查詢到OpenRice提供的超過2萬家全港餐廳信息和美食資料，同時享受到支付寶價等專屬優惠。其中有近2000家香港餐飲商戶可同時接受支付寶和支付寶HK，兩地電子錢包都能「掃一掃」，而在OpenRice的App上，為內地客戶專門設計的支付寶榜單也成為近期點擊率最高的榜單，比如「跟著港片尋找港味」等主題。
在業界看來，支付寶與OpenRice將進一步拉動香港餐飲業的發展。據OpenRice CEO邱桂雄介紹，在接入支付寶后，OpenRice平台和商戶都體驗到了無現金趨勢，內地和香港用戶則可以通過平台實時實地查到好食排行榜以及最新優惠券。
支付寶在香港市場的滲透不止如此，2014年1月9日，支付寶第一筆境外移動支付發生在荔枝角地鐵站Circle K，2015年7月美妝連鎖品牌Sasa開始大批接入了本港商戶。
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