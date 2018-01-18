北京工商開展專項行動 查處仿冒「蘋果」維修店北京新浪網 (2018-01-18 00:35)
北京商報訊（記者 王維禕 陳偉）近日，北京市工商局東城分局按照北京市工商局「紅盾利劍打假溯源」專項行動工作要求，在前期查證摸排的基礎上，結合「蘋果」公司代理人投訴，在全區範圍內開展了打擊仿冒「蘋果」維修店的專項行動。
北京市工商局東城分局在向商標權利人詳細了解情況的基礎上，執法人員通過摸排發現轄區內的東直門商圈、王府井商圈、崇文門商圈等地存在多家仿冒「蘋果」維修店。
據工商執法人員介紹，此類仿冒維修店大多具有以下特點：
一是未經「蘋果」商標權利人授權擅自使用蘋果註冊商標，且多表現為在店面招牌、牆體廣告、店內裝潢上突出使用；二是銷售假冒的「蘋果」手機配件，包括手機屏、貼膜、電池、充電器、數據線等；三是維修地點多數位於高檔寫字樓、購物中心內，非常容易讓消費者誤認為是官方授權的蘋果維修店。
執法檢查中，工商執法人員現場查看了商戶證照情況、工作人員的服飾標誌、「蘋果」標識使用情況、配件銷售情況、進銷貨台賬、維修單據、POS機清單等，對涉嫌假冒「蘋果」的配件予以扣押，並提示經營者未經授權不得違規使用「蘋果」公司註冊商標。
截至1月16日，東城分局共開展此項檢查活動4次，糾正不當使用商標行為19處，立案查處違法經營者7戶，查扣涉嫌假冒「蘋果」產品配件759件，目前案件正在進一步調查中。
工商執法人員表示，北京市工商局東城分局下一步將對轄區內的各品牌手機維修店進行專項治理，嚴厲打擊未經商標權利人授權擅自使用註冊商標、銷售假冒註冊商標商品等侵犯註冊商標專用權的行為。
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