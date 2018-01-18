新華社布加勒斯特１月１７日電（記者林惠芬）羅馬尼亞總統約翰尼斯１７日晚宣布，接受以社會民主黨（社民黨）為首的執政聯盟關於維奧麗卡·登奇勒出任新總理的提議，授權登奇勒組閣。

約翰尼斯當天與議會各政黨就新總理人選進行磋商后對媒體說，權衡各種觀點並考慮到議會現狀，他決定再給社民黨一次機會，接受執政聯盟的新總理提議，授權登奇勒組閣。

根據羅馬尼亞憲法相關規定，登奇勒須在１０日內完成組閣並接受議會信任投票。如果新政府獲得議會信任投票，登奇勒將成為羅馬尼亞第一位女總理。

現年５４歲的登奇勒１９９６年加入社民黨，２００９年當選歐洲議會議員並於２０１４年獲連任，目前任社民黨婦女組織主席。

社民黨２０１６年１２月贏得議會選舉，隨後與自由和民主聯盟黨組成聯合政府。社民黨人士格林代亞努領導的聯合政府２０１７年１月宣誓就職，但半年後遭議會彈劾。２０１７年６月，圖多塞領導的新政府就職。本月１５日，社民黨決定撤銷對圖多塞的政治支持，圖多塞隨後宣布辭職。