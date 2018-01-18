航企相繼解禁！國內坐飛機可玩手機、上網衝浪了

中新網客戶端北京1月18日電（記者 程春雨 種卿）以後，旅客可坐飛機時候不用關手機了，還可上網衝浪。17日，東航和海航宣布搭乘航班的旅客可以使用手機、平板電腦（Pad）、筆記本電腦、電子閱讀器等攜帶型電子設備（PED），有其他航空公司也稱正抓緊推進中。

東航宣布放開飛機上手機使用限制。

國航等也表示在抓緊評估、完善方案

隨著移動互聯網的快速發展，社會公眾對飛機上使用攜帶型電子設備特別是使用手機的需求越來越強烈，飛機上可用手機上網衝浪成為近年熱門話題。

2017年10月10日起施行的國內《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》第五次修訂，明確由航企自行決定是否開放機上使用手機等電子設備。1月16日，中國民航局公佈《機上攜帶型電子設備（PED）使用評估指南》（簡稱：《指南》）。

根據上述規定的相關要求，東航表示，制定完成了有關的「落地細則」。海航也表示，已針對攜帶型電子設備開放工作，完成包括政策與操作流程修訂、機組人員訓練等。

儘管目前僅上述兩家公佈了放開的消息。春秋航空同日表示，預計上半年，旅客將在飛機上有條件地使用手機等電子設備。17日晚，春秋航空相關負責人向記者表示，「我們正在抓緊時間評估。」國航也表示，「正在進一步完善相關工作方案。」

哪些攜帶型電子設備被航企開放？

記者注意到，東航和海航公佈放開的均是手機、平板電腦（Pad）、筆記本電腦、電子閱讀器等攜帶型電子設備（PED）。

根據《指南》，攜帶型電子設備泛指可隨身攜帶的，以電力為能源並能夠手持的電子設備。例如：筆記本電腦、平板電腦、電子書、手機、視頻播放器和電子遊戲機等。

圖為旅客某航班上使用平板電腦（Pad），進行空地互聯微信聊天。 殷立勤 攝

開放的電子設備要求有啥功能？

根據相關規定要求，東航明確，有飛行模式的行動電話（智能手機）和規定尺寸內的攜帶型電腦或平板電腦、電子書、視/音頻播放機和電子遊戲機等小型PED設備，需打開手機飛行模式，關閉蜂窩移動通信功能。

民航專家林智傑接受記者採訪時表示，出於安全考慮，打開飛行模式、關閉蜂窩移動通信功能將成為後續航企放開機上手機等使用的基本前提。

據他介紹，國外大部分航企按照打開飛行模式來執行，有少部分航企允許使用蜂窩信號，甚至在低空階段可接打電話。但國內出於安全考慮應該有個循序漸進的探索過程。

哪類手機等電子設備仍被禁用？

東航明確，不具備飛行模式的行動電話等設備，在空中仍然被禁止使用。

此外，超過規定尺寸的攜帶型電腦、PAD等大型PED設備僅可在飛機巡航階段使用，在飛機滑行、起飛、下降和著陸等飛行關鍵階段禁止使用。

林智傑認為，隨著科技逐步發達以及運行數據的積累，這些禁用項目有可能會逐步放開。

哪種特殊情況下禁止使用？

在以下特殊情況，除經認可為保證飛行安全必須使用的EFB（電子飛行包）外，應禁止使用攜帶型電子設備：一是，低能見度飛行階段（II類與III類進近和著陸及低能見度起飛）；二是，飛機疑似受到攜帶型電子設備干擾。

《指南》提出，當機上導航和通訊設備受到干擾或機組人員遇到緊急情況下達指令，機上全部PED（醫療電子設備例如心臟起搏器、攜帶型制氧機等除外）必須禁用。

《指南》強調，在飛行期間，當機長髮現存在電子干擾並懷疑該干擾來自機上乘員使用的攜帶型電子設備時，機長和機長授權人員應當要求其關閉這些攜帶型電子設備；情節嚴重的應當在飛機降落後移交地面公安機關依法處置，並在事後向民航局報告。

資料圖：圖為海口美蘭機場到達大廳迎來大量進港旅客。 楚洪雨 攝

開放后，手機是否可空中上網？

東航表示，旅客選擇乘坐東航提供Wi-Fi服務飛機，提前在APP或官網申請登錄密碼，旅客可在登機后打開手機Wi-Fi功能連接互聯網。目前，東航有空中Wi-Fi的飛機已74架，覆蓋全部國際遠程航線及166條國內重點商務航線。

國際海事衛星組織Inmarsat最新調查顯示，機上WiFi已成為繼機票價格、航班時刻后影響乘客選擇的第三大因素。記者注意到，中國的空中WiFi目前仍然處於試點萌芽階段，有空中WiFi飛機大部分來自東航，但其他航企在加快跟進。

全國民航工作會議提出，2018年將試行高空移動終端接入區域網或互聯網服務。鼓勵航企在具備客艙無線區域網的飛機上，實現旅客用自備移動終端接入客艙娛樂信息系統；在具備客艙空地通信能力的飛機上，實現空中接入互聯網，讓旅客空中有WIFI。

專家認為，機上放開手機使用后，將極大推動國內空中WIFI發展，一兩年內會看到明顯進展。據中國民航網報導，南航、國航、廈航、海航等均已經從原先的區域網升級到Ku衛星機上互聯網。預計到2021年，中國機上互聯網機隊規模有望接近總機隊規模的50%，超過2400架。

空中上網會不會收費，貴不貴？

未來，手機通過衛星設備連接到互聯網后，旅客將可在空中實現購物、預約接送機、預約酒店、看新聞、打視頻電話、微信和QQ聊天、刷微博、收發郵件等。

針對旅客關心空中上網是否收費，貴不貴問題。梳理髮現，東航、南航、國航、海航的空中WiFi目前均未收費。林智傑表示，目前飛機上網成本比較高，如果航企為了吸引旅客購票，就不存在向旅客收費的問題，或者是象徵性的收費。

「但如果航企將其視為盈利項目，就會採取直接向旅客收費或向廣告商等渠道收取費用的方式。」他說，目前來看，後續可能會有部分國內航企採取直接向旅客收取流量費用。

據了解，目前全球航空公司機上互聯最主要的收入是數據流量或上網時長費用。

但專家認為，開放手機使用后，對機上影音娛樂設備行業等或將是顛覆性的影響。航企未來還可開拓現場直播內容、點播視頻、空中商城、機上聯網為載體的廣告等收入。（完）