2017年比特幣瘋狂了一整年，2018年區塊鏈又掀起了新熱潮。「你都很難想像，還有什麼東西能像區塊鏈這樣，在幾天之內火遍整個創投圈，並且熱度居高不下。」1月13日一家互聯網公司的CEO在年會上感慨。

2018年伊始，區塊鏈就開始升溫，多家互聯網公司紛紛宣布推出區塊鏈項目，區塊鏈概念炙手可熱。這被認為是虛擬幣「造富神話」的延續。幾乎同時，1月12日晚間中國互聯網金融協會發佈公告稱變相ICO走熱，呼籲投資者不要盲目跟風炒作；1月15日媒體報導稱，中國多部門將聯手打擊黑色產業鏈，代幣、虛擬幣類傳銷平台已3000多家。

儘管區塊鏈被認為前景廣闊，但仍處漩渦深處：樂觀者認為，其去中心化、不可篡改等特性具有顛覆意義；而另一撥人則持謹慎態度，他們洞見虛擬幣造富風波，對區塊鏈短期發展則以泡沫、投機等態度觀之。

數字貨幣分析師肖磊稱，區塊鏈的應用難以脫離代幣發行，因此解決代幣投機問題仍有難點。而受制於場景應用、技術配套以及缺乏第三方來翻譯「區塊鏈語言」，區塊鏈落地也成為一大難點。

針對區塊鏈潛力，業內多位人士稱，其「顛覆」意義不僅是對現有互聯網技術的改進，長遠來看是對社會組織協作方式、商業運作模式的顛覆。不過短期來看，受投機氛圍、技術因素等限制，談「顛覆」尚早。

「造富」神話

歲末年初，一場幣圈盤點在創投圈激起波瀾：2017年最耀眼的比特幣，價格全年漲幅超過1500%；另一個光芒稍遜但已是幣圈黑馬的瑞波幣，價格全年漲幅超過36000%；曾是全球第二大加密貨幣的以太坊，年內價格漲幅為9162%。而另一些並不為大眾熟知的虛擬幣如新經幣、Stellar和達世幣，價格上漲幅度分別為29842%、14441%和9265%。

在國內，虛擬數字代幣已經受到嚴格監管。2017年9月，中國人民銀行等七部委聯合發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確指出代幣發行融資（ICO）行為涉嫌非法集資，任何組織和個人應立即停止從事ICO。

ICO，意為首次代幣發行，源自股票市場的首次公開發行（IPO）概念，是區塊鏈項目首次發行代幣，募集比特幣、以太坊等通用數字貨幣的行為。

政策一出，國內區塊鏈企業發行虛擬代幣的情況被遏制，發幣行為轉至地下。但虛擬代幣價格節節攀升，使得國內部分投資者的熱情不減反增。

「即使現在，炒幣依然是許多年輕人的投資方式之一，甚至創投圈許多創業者、投資人也在參與。」一不願具名的投資人告訴新京報記者。

2018年1月2日，老牌互聯網企業人人公司宣布將推出區塊鏈項目「人人坊」，並公佈名為RRCoin（人人幣）的ICO計劃。1月3日柯達發佈公告稱將發佈數字貨幣柯達幣，涉足區塊鏈領域；受此影響，柯達股價一度漲幅高達120%，這家幾乎被人遺忘的公司又重回聚光燈下。甚至迅雷旗下「玩客雲」區塊鏈項目硬體產品，在開售前的預約量已接近151億元，直逼小米2017全年不含手機的銷售額。

此後短短一周，網易、360、快播、美圖、小米及BAT等互聯網科技公司也相繼爆出已涉足區塊鏈項目。而投資圈更是因為真格基金創始人徐小平的一份「內部分享」泄露，讓區塊鏈一時風頭無兩。

甚至在二級資本市場，大盤走勢並不樂觀、甚至微跌的情況下，多隻區塊鏈概念股仍表現強勁，連續兩日出現漲停。

這片「繁榮」沒有逃開監管層的注意。1月12日中國互聯網金融協會發佈公告稱，迅雷區塊鏈項目中「鏈克」代替了對參與者所貢獻服務的法幣付款義務，本質上是一種融資行為，是變相ICO。與此同時「人人坊」網易「招財貓」等區塊鏈項目也被爆受監管影響已停止。1月15日，消息稱國內多部門將聯手打擊區塊鏈黑色產業鏈，代幣、虛擬幣類傳銷平台已3000多家。

至此，一場剛要延續的區塊鏈「造富」熱眼見告一段落。

區塊鏈能否剝離ICO？

所謂「區塊鏈」，是指一種分散式、點對點的資料庫賬本，簡單意義上理解就是融合了P2P、加密演算法等技術的多個連在一起的資料庫，資料庫之間兩兩直接相通，信息傳輸需加密。

區塊鏈技術應用，則是將這種融合P2P、加密演算法的資料庫技術應用到實際生產中。

區塊鏈技術比較特殊，想應用這一技術就必須產生數字資產，維持資產運轉的媒介就是代幣，也叫通證，即一串代碼。「這串代碼好比區塊鏈的血液，推動著區塊鏈不斷擴展，並實現鏈上資產、價值的轉移。」財經專欄作家、數字貨幣分析師肖磊稱。

區塊鏈被寄予厚望的優勢之一是去中心化，沒有中間方參與記賬。在這種情況下，代幣發揮著獎勵記賬的功能，使得鏈上各個節點有動力參與記賬。「如果拿掉代幣，就需要一個第三方來發揮記賬功能，那就是中心化的組織結構方式了，失去了區塊鏈最受重視的價值。」肖磊說。

區塊鏈並不是不能去除代幣的機制，只不過失去代幣機制區塊鏈的價值將大打折扣。「失去了代幣這種通證，區塊鏈就變成了一種升級版的企業資料庫，意義就縮減了99%，其改造社會的能力就會大大降低。」中文IT社區CSDN副總裁孟岩告訴新京報記者。

這在一定程度上能解釋，為什麼許多區塊鏈項目要與ICO相結合。「ICO真正的邏輯應該是，區塊鏈開發者為了開發區塊鏈項目需要在前期籌集資源，然而一旦項目完成後，開發者就沒辦法再實施控制，只能將開發的項目代幣與前期籌集的資源做交換。」孟岩說。

最初這是一種高效率的區塊鏈開發模式，後來因數字貨幣不斷升值被拿來炒作，才演變出投機和非法融資等行為。

想要改變這種情況，一個方法就是讓代幣（通證）的發行不限量。「比如一些用在食品安全溯源的區塊鏈項目中，代幣已經成為一種記號，可以無限產生，這樣一來就沒有炒作的價值了。」肖磊說。此外，或許可以嘗試限制投資者門檻，「就像新三板的投資者門檻為500萬元證券類資產。」

「代幣本質上是對消耗的計算資源進行補償，並維持區塊鏈運轉，不排除未來會有新的技術來改變區塊鏈上代幣這一機制，但目前還很難。」 某區塊鏈公司運營人員稱。

落地難：結合需求而非創造場景

提起區塊鏈的應用，最先想到的便是比特幣等數字貨幣領域。但是隨著ICO的爆發，數字貨幣的投機性被瘋狂放大，甚至部分淪為詐騙工具。

目前，國內互聯網公司的第一梯隊騰訊、阿里、百度、京東等已在涉足區塊鏈項目，其他互聯網公司也在近日傳出上馬區塊鏈項目，甚至一些A股上市的傳統企業也熱炒區塊鏈概念。

也有人對區塊鏈的爆發十分謹慎，區塊鏈金融平台Goopal Group創始人孫茳濤近日發文表態稱，「現在的區塊鏈無疑是積聚了海量的泡沫，而這個泡沫恐怕在2018年，或者說在幾個月之內就將徹底引爆。」

泡沫的原因，一方面是部分人本身就是想借區塊鏈概念炒作「造富」，另一方面還是由於在目前階段區塊鏈落地較難。

「區塊鏈應用的場景應該是共享、共建、共監督，既要對區塊鏈技術有很深的研究，又要對應用領域的痛點了如指掌。現在很多人是拿著鎚子找釘子，拿著技術去試場景，這是錯的。」布比區塊鏈COO李軍說。

區塊鏈應用之一便是供應鏈金融領域。他介紹說，供應鏈金融涉及核心企業、上下游企業、銀行等機構，區塊鏈技術很適合解決傳統供應鏈中的信用傳遞難題。

「區塊鏈的應用應該是基於一個行業的痛點，要有基礎，而非人工去造一個應用場景。」山東區塊鏈應用技術研究院常務副院長趙永亮說。

儘管食品安全領域被認為是一個具有潛力的區塊鏈應用領域，但目前尚沒有企業做出顛覆傳統體驗的項目。

新京報記者發現，2017年6月，京東將區塊鏈技術用於生鮮領域區推出「京東品質溯源防偽聯盟」，消費者通過掃碼可查詢聯盟內生鮮的生產源頭等信息。

但是對消費者而言，如何核實二維碼記錄信息的真偽是一大難點。「區塊鏈防偽說到底還是通過編程記錄，不懂編程的人也很難去辨別。」肖磊說。而目前，市場上並沒有一個有效的第三方來針對區塊鏈防偽做解讀、評測等服務。

能否實際落地，也成為投資機構判斷一個區塊鏈項目的重要標準。「我們2016年初投過一個區塊鏈項目，今天看行業技術更成熟了，但是市場泡沫一直都存在。區塊鏈項目能否落地，技術是否與實際應用結合是我們最看中的。」京北投資總裁羅明雄說。

「目前從我們掌握的情況看，區塊鏈在大金融的支付、P2P、票據、供應鏈，以及公證、醫療、社交等領域存在應用基礎。」一不願具名的投資人稱。

潛力：解決AI、自動駕駛安全問題

在區塊鏈眾多應用領域中，AI被看做是一個頗具潛力的領域。「實際上，區塊鏈是AI中重要的技術點。」區塊鏈企業矩陣元運營總監譚茂稱。

「區塊鏈具有智能合約的價值，在人工智慧中，機器合約佔很大一部分。如果把區塊鏈技術與AI技術結合作為其底層技術之一，這樣機器與機器之間的合約可以做到自動執行。」譚茂說。

除了機器合約，機器安全也是需要考慮的問題。人工智慧的發展，接下來要考慮怎麼來定義和反向控制人與機器的關係。

趙永亮舉了一個例子：假設現在科學家已經按照一個正常人研發了一款具有同樣思維能力的機器人，表面上看兩者外貌也毫無差別。這種情況下該如何區分兩者的身份？區塊鏈或許可以給出一個解決方案，其加密存儲、不可篡改的特性可以定義各自的身份而不會混淆。

在人與機器的反向控制上，也可以運用同樣的思路。一般來說，人工智慧是經過大量機器學習后，機器產生自主意識。有了自主意識后，一旦出現程序失控的情況，人便沒辦法再去控制這台機器了。這種情況下，區塊鏈作為一種帶有加密演算法、不可篡改的編程技術，就能保證機器按照預設的程序執行而不會紊亂。

除此之外，區塊鏈與自動駕駛技術的結合，也能夠預防自動駕駛失控、被攻擊等不安全因素。「從這個意義上講，區塊鏈能理想化均衡調整未來高科技產生的疑慮或不安全因素。但目前，這些還都處在探討和研究的階段。」趙永亮說。

顛覆？技術還在早期階段

區塊鏈熱，讓越來越多的人對賦予區塊鏈技術賦予「顛覆」「推動人類科技進步」等期望。

改變金融體系、實現價值傳輸、維護智能機器的運行安全……似乎區塊鏈每一項技術應用都超出傳統思維的認知。

近日，國泰君安證券發佈的分析報告認為，區塊鏈經濟的核心其實不在技術，而在於商業邏輯的重構。這不僅僅是一場技術革命，更是一場認知革命。

「區塊鏈本質上是一種技術創新，但是這種創新用到社會組織協作和生產關係的改善上，就迸發出巨大的力量。在技術圈來看區塊鏈是一步台階，但是上了這步台階應用到社會組織關係中，就有可能導致社會組織、協作模式產生重大變化。」孟岩說。

舉個例子：在區塊鏈社區里，一群人在一個組織中，通過通證（即代幣）的方式來確定利益關係，共同決定一個事情。就不需要傳統公司那樣的金字塔結構，而是個體直接與個體對接。

「層級化的金字塔組織形式，很大程度上就是為了克服信任邊界的問題。一旦這些問題通過技術手段解決了，就會對社會關係產生變革。」孟岩表示。

從這個邏輯上看，其對組織形式帶來的顛覆遠超過技術變化。在肖磊看來，未來廣泛應用后，公司組織架構也會發生變化，甚至沒有各種領導、經理的管理，每個人在組織中完成任務就能獲得想要的權益，效率還更高。

儘管看上去意義宏大，但李軍對這個「顛覆」狀態並不樂觀，「如果沒達到物質極大豐富，去中心化還是會出現投機炒作的情況。」此外他認為，區塊鏈去中心化的方式，與數千年形成的社會習慣和組織方式是相悖的；而且如果在P2P組織構架下，依正常人的精力，一個人與成千上萬人直接聯繫是很難完成的，此時中心化（中介）的存在恰恰就是為了提高效率。

「目前的區塊鏈技術還處在早期階段，在組織重構方面還是想像階段。實現這樣的構想，目前看難度很大。」譚茂說。

新京報記者 劉景豐