「降溫」區塊鏈：瘋炒概念股要「露頭就打」

談股論市

炒作概念股，肥了大機構，受累的永遠都是被套在高位的中小投資者。

本周三，區塊鏈概念股終於低下高昂的頭。遠光軟體、安妮股份、新晨科技等個股開盤即跌停，並持續至收盤；易見股份、游久遊戲、恆銀金融等概念股停牌核查。滬深交易所亦對市場瘋狂炒作區塊鏈概念股紛紛發表監管意見。如關注相關公司信披和交易情況、對相關概念股採取停牌問詢、停牌冷卻、澄清說明等分類監管措施。

區塊鏈技術被認為是繼蒸汽機、電力、互聯網后，下一代顛覆性的核心技術。而對區塊鏈概念進行炒作首先發源於美國股市，後傳導至香港市場，步入2018年後，區塊鏈炒作之風開始蔓延至A股市場。一時間，A股市場上突然冒出幾十隻區塊鏈概念股。其中，有的企業日常經營與區塊鏈技術有關聯；有的與區塊鏈根本無關，屬於蹭熱點；還有上市公司的區塊鏈概念，是別有用心者杜撰的結果。

市場對於區塊鏈概念股的炒作有多瘋狂，易見股份的走勢最具典型性。從1月5日至16日，易見股份因為停牌有6個交易日發生交易，其股價從10.81元上漲至18.63元，漲幅高達72.34%，且6個交易日中，5個交易日漲停。

儘管從2016年10月份，該上市公司開始探索研究區塊鏈技術在其主營業務供應鏈管理和商業保理業務中的運用，但易見股份亦坦言，其盈利主要來源於供應鏈管理和商業保理業務，也並沒有將研究開發區塊鏈技術產品作為主營業務的規劃。而且，易見股份的區塊鏈技術在供應鏈管理和商業保理領域的應用和推廣仍存在諸多不確定性，對未來業務規模及業績的影響尚需驗證，最後上市公司提醒投資者注意投資風險。即使是「正宗」的區塊鏈概念股，區塊鏈的貢獻還非常有限。但投機資金不理這一套，大肆炒作，導致上市公司不得不再次停牌給市場降溫。

易見股份只不過是A股市場的一個縮影。當年對於網路股的炒作，導致網路股泡沫橫飛的景象殷鑒不遠；前些年，市場炒作石墨烯概念，相關個股的股價亦是一飛衝天；近幾年，市場又掀起對高送轉概念股的炒作，相關個股短期內漲幅可觀。

然而，市場對於概念股的炒作，強化了投機氛圍，放大了投資風險，且個中不乏操縱市場等違規違法行為發生。更值得關注的是，炒作概念股，肥了大機構、大資金，受累的永遠都是那些被套在高位的中小投資者。

有鑒於此，有必要強化市場對於概念股炒作的監管。筆者建議，在市場炒作概念股的初期，就應開始採取措施，露頭就打，比如相關上市公司須履行必要的信息披露義務；對於漲幅較大的個股，除必要信息披露外，建議對這類個股實施不短於五個交易日的停牌措施，必要情形下，可實施十個交易日甚至是更長時間停牌，以增加投機資金的時間成本；對於那些蹭概念熱點的上市公司，要及時警示，並記入誠信檔案。此外，對於利用概念股炒作大肆操縱市場的違規違法行為，實施嚴懲不可或缺。

□曹中銘（財經評論人）