知情人士稱，樂視網正在準備復牌事宜；據最新估值，樂視網股價或下跌近75%，相當於13個跌停

停牌9個多月的樂視網（300104.SZ）日前傳出「不久即將復牌」的消息。1月17日，新京報記者從樂視網內部人士獲悉，樂視網的確將於近期復牌，具體哪天不能完全確定。目前董事會也在積極準備復牌事宜，監管層也在不斷推進樂視網復牌事宜。

不過，融創中國董事會主席孫宏斌和LeEco樂視控股創始人、董事長、CEO賈躍亭並未針對上述問題作出回應。樂視公關部對外稱「以公告為準」。

據市場資深人士稱，樂視網復牌后預計股價會補跌，重組樂視影業對股價的支撐作用十分有限，除非樂視網引入新的投資者和資金。

樂視網已為復牌做過準備

樂視網在此前已經做了一系列復牌準備動作。1月9日，樂視網發佈公告稱，擬更換會計師事務所；1月2日晚間，樂視網控股子公司「新樂視智家」擬以9290萬元價格受讓「樂視商城」及相關資源、知識產權等資產。

2017年4月16日晚間，樂視網發佈公告稱，擬調整收購樂視影業方案，股票自4月17日上市開始起停牌。以轉增后的股價計算，樂視網股價停在了4月14日收盤的15.33元。

5個月後，樂視網沒有按計劃如期完成對樂視影業的重組。2017年10月10日，樂視網以「本次重大資產重組涉及重大無先例事項」為由繼續停牌。在此之前，樂視網還進行了一次更名。9月27日晚間，樂視網發佈公告稱，擬更名為「新樂視」，股票代碼不變。

截至目前，樂視網處於停牌狀態已有9個月之久，早已超過了上市公司籌劃各類事項連續停牌時間不得超過6個月的規定。

在此期間，已透露的進展是樂視影業的大股東將變更。2017年12月25日，樂視網公告稱，融創中國（1918.HK）控股子公司天津嘉睿擬對樂視影業增資。增資完成後，天津嘉睿將成為樂視影業的第一大股東，持股40.75%；樂視控股變為樂視影業的第二大股東，持股16.36%。

停牌期間，樂視影業重組進展緩慢與樂視網創始人賈躍亭的財務狀況惡化、樂視網的經營狀況下滑以及樂視影業股權被凍結有關。

若復牌后樂視影業重組成功，業內人士認為，樂視影業的營業收入佔比有限，而且是新業務，不太可能擁有反轉樂視股價的能力。

賈躍亭質押股票面臨平倉風險

停牌已經9個月的樂視網即將迎來複牌，投資者最關心的就是復牌后的股價。

從樂視停牌至今，重倉持有樂視網的基金公司已經多次對其估值進行下調，最新的估值低至3.91元左右。以轉增后樂視網停牌時的15.33元計算，樂視網估值下跌近75%，約相當於復牌后13個跌停。

重倉的公募基金對樂視網下調股價估值，引發了市場的擔憂。由於樂視網目前存在大量的質押股票，如果股價擊穿平倉線導致機構強行平倉拋售，那麼無論對於賈躍亭、孫宏斌還是樂視網的投資者而言，都將面臨風險。

根據樂視網公佈的2017年第三季度財報，目前第一大股東賈躍亭所持股數量為10.24億股，佔比25.67%。其中，質押數量為10.20億股，占賈躍亭所持股份的99.54%。同時，賈躍亭所持樂視網股份全部被凍結。

以樂視網停牌前的收盤價15.33元/股計算，賈躍亭質押的樂視網股份市值達到156億元。若以多家公募給出的最新估值3.91元/股計算，賈躍亭的質押股權賬麵價值僅為40.04億元。

樂視復牌的消息傳出后，投資人也格外關注。上海一家公募基金經理對記者表示，復牌後補跌是肯定的。對於「可能會有資金刀口舔血」的說法，他認為，「抄底風險很大，這（樂視網股票）就是個死老虎，很難有人願意拖個『屍體』前進。」他直言，「別說跌到3塊錢，即便跌到3分錢不會感興趣。」

大盤受樂視股價影響有限

有聲音認為，樂視一旦復牌后可能出現的連續跌停的情況將對創業板帶來衝擊。

對此，資深證券律師吳立駿稱，樂視事件發酵已久，對於創業板指數的影響將比較有限。

為了防範上述風險，監管層已經採取了措施。早在2017年12月18日，深交所與深圳證券信息有限公司決定，於2018年1月第一個交易日對深證成指、深證100、中小板指、創業板指、中小創新等指數實施樣本股定期調整。其中，樂視網被列入調出公司名單，被調出深證成指、深證100、創業板指。

當時就有業內人士對新京報記者分析，將樂視網調整出深證成指等指數，是為了避免樂視網復牌后對大盤產生影響。

吳立駿進一步分析稱，樂視網所在的互聯網電子信息行業板塊將受到比較嚴重的影響。樂視網停牌以來，行業板塊的整體跌幅約20%，以此來看，樂視網復牌后至少補跌兩個跌停。

「我會先賣了，然後看新東家怎麼樣再考慮是否買入」，一位樂視網股東告訴記者，除了樂視的生態圈是個不錯的構思，但分割到每一個細節卻不足以支撐，「如果沒有重大的利好消息，股價翻盤是沒有希望的。」

■ 延展

樂視再遭供應商逼債

賈躍亭妻子某薇成立債務小組的消息引發了樂視供應商的關注。1月15日，在北京朝陽區姚家園路的樂視大廈內，供應商代表鄭先生告訴記者，此次將有27家供應商前來討債，欠款總數近3000萬元。

有供應商表示，他們也拖欠著工人的工資，下游的供應商也向他們催賬。他們希望此次能見到全權負責處理樂視債務的甘薇和賈躍民。

「上次來開保時捷，這次辦了公交卡」

「上次我是開保時捷過來的，這次我自己辦了一張公交卡。」承包了樂視移動天津地區店面建設及廣告推廣業務的供應商鄭權這樣對記者說。

1月9日，27家樂視移動供應商聯名致信甘薇和賈躍亭的兄長賈躍民。供應商在信中稱，近日聽聞賈躍亭的妻子甘薇回到北京並成立債務小組，著手解決了部分樂視債務事宜，呼籲甘薇和賈躍民給予機會與27家供應商對話，坦誠相見。

1月11日，鄭權和來自山西的供應商劉峰，對接上了樂視方面的負責人趙磊。供應商希望與甘薇、賈躍民見面對話的訴求，得到的回復是已傳達訴求。至於是否願意見面溝通，目前暫未作具體回復。

鄭權是此次前來討債的供應商中被欠款數額最多的，也是此次討債的供應商代表之一。樂視移動一共拖欠他480萬元，這讓他的工廠失去了資金周轉能力。據他介紹，2015年，剛接到樂視移動的訂單時正是工廠發展的巔峰，一度擁有120餘名工人。樂視資金鏈斷裂后，工廠的生產受到巨大影響，工人與下級供應商紛紛向他施壓。

從去年春天開始，來自貴州的供應商楊濤（化名）和妻子分別兩次來到樂視大廈，樂視欠了他50萬元。坐在樂視大廈一層，他嘆了口氣說，「對於一家大公司來說，50萬不算什麼，但卻足夠讓我的工廠開不下去，生活陷入混亂。」

楊濤說，「現在只希望樂視把錢還給我們，這樣家裡能鬆口氣。」

對於供應商的訴求，樂視相關工作人員告訴記者，債務處理小組正在積極與手機相關業務供應商進行對接。

甘薇替夫還債，供應商重燃希望

「2017年最後一天，使命歸來。2018新年伊始，任重道遠。」2017年12月31日，甘薇回到北京后發佈了這樣一條微博。從美國歸來至今，甘薇「替夫還債」的步伐正在加快。

1月7日，甘薇發佈微博介紹了債務處理進展，稱通過以資產抵債和出售資產的方式，實現部分債務的實質解決。其中包括將樂視商城核心優質資產以9290萬元的作價抵債給樂視上市公司控股子公司新樂視智家，償還了上市公司部分債務；出售酷派股份，轉讓價款8.07億港元直接被招商銀行抵消對應的部分債務（原債務本息約14億港幣），償債比例近60%。

甘薇表示，下一步會積極與招商銀行尋求溝通，希望能對已凍結的資產進行相應比例的解凍，以便於來償還更多債權人的債務。

酷派集團1月11日晚間公告，股東Leview Mobile HK Limited於11日已出售所持公司5.51億股份（佔總股本的10.95%），Leview Mobile HK Limited不再為公司股東。據悉，Leview Mobile HK Limited為賈躍亭旗下公司，該公司曾於1月4日出售公司8.97億股股份。

甘薇從美國歸來之後「替夫還債」的做法，讓眾多樂視中小供應商看到了還款的希望。

「說實話我挺佩服甘薇回國還債的，」來自山西的供應商劉峰對記者稱，「賈躍亭已經背負了這麼多罵名，希望甘薇不要再辜負我們的期待。」

不過，也有供應商不留情面地說，「我不管是誰，不還錢就什麼也不是。」

樂視為何不能先還供應商的錢？

「在樂視的債權人里，我們的金額是最小的，但我們的承受能力也是最弱的。」與眾多供應商一樣，楊濤對於樂視還款安排充滿不解，50餘家中小供應商欠款總額不超過7000萬，「為什麼就不能把錢先給我們？」

對於欠款問題，樂視方面去年7月曾回應稱，「樂視絕不會欠任何債權人的錢，包括金融機構，包括供應鏈，只要給樂視時間，肯定都能夠完滿償還。」不過事實並不盡如人意，樂視長期面臨四面討債的境況。

甘薇在償還8億港元貸款后，希望招商銀行解凍其對應部分資產，便於解決債務問題的訴求。

有業內人士指出，按照賈躍亭目前的資產凍結狀況，即使招行解凍，對其處置資產也並無太大幫助。樂視系公司和賈躍亭被凍結的資產絕大部分早已質押，而且在招行後面還有很多的輪候查封，即使招行解封部分資產，賈躍亭夫婦還是沒法賣，後面還有其他債權人在排隊。

獨立行業分析師唐欣稱，對樂視而言，大銀行優先還款是合理的，畢竟銀行一方面有資產扣押，另一方面有信用評級，樂視要想翻身，這兩點很重要。而中小供應商的千萬欠款也是不小的一筆，樂視而且要麼全部清償，要麼都不清償。如果只有部分償還了，那其他供應商肯定不願意，局勢會更不可控。

■ 焦點

融創入主樂視「周年祭」

一年前的2017年1月15日，樂視和融創舉辦戰略投資合作發佈會，賈躍亭大笑著用左手握緊孫宏斌右手，這個畫面定格在業界的記憶中。當時已深陷資金鏈旋渦的賈躍亭稱，合作具有「轉折性的拐點」。在融創入主樂視一周年後的今天，「新樂視」復牌，不過曾經發生的事情已經永遠改變了樂視及其所在的行業……

孫宏斌：「白衣騎士」香港落淚

「我用了35天泡在樂視，用一個月看懂了樂視的一部分。」去年1月投資樂視之初，孫宏斌表示，看了樂視的賬目后，驚嘆賈躍亭用「這麼點錢干這麼大事兒」。當時，與賈躍亭同為晉商出身的孫宏斌，以150億元入局已深陷資金鏈旋渦的樂視，被視為「白衣騎士」。

此次合作獲得極大關注的同時，外界也有不少疑慮：樂視資金難題仍未解決，樂視手機、樂視汽車、樂視體育三大業務的資金窟窿難以填滿，150億對於「慾望無限」的賈躍亭來說無異於飲鴆止渴。樂視危局在賈躍亭去年7月赴美之後達至高點，一時間「旁氏騙局」的疑慮蔓延開來，國內圍繞賈躍亭及樂視系的資產凍結一波接一波。

此後，孫宏斌欲打造「新樂視」，與舊樂視切割的意圖已非常明顯，但過程並不順利。據去年10月樂視網財報披露，樂視網去年前三季度虧損額達到16.516億元，同比去年下降435.02%；營業收入60.95億元，同比下降63.67%。值得一提的是，在前三季度16億多的虧損中，第三季度虧損額達10.148億元，而第三季度的營業額則只佔前三季度的不到一成。去年下半年以來，正是賈躍亭出局后以孫宏斌、梁軍為首的新高管團隊主政樂視網時期。

「在投資樂視之前，我這輩子已經沒什麼遺憾了。但在投資樂視之後，如果不把這個公司搞好，我這輩子就真的有遺憾了。」當年9月，孫宏斌在香港一次會議上再次談到了樂視，說完一度哽咽。從入局初的關注和聲望走來，「白衣騎士」終究收穫的是苦澀嗎？

賈躍亭：生態化反淪為笑柄

在百度搜索框里，關於「生態化反是什麼」結果多達400多萬。樂視危機之後，有聲音調侃，「賈老闆為樂視講了一個『生態化反』的故事，結果卻演變成了一場『生化危機』。」

賈躍亭曾言，「依託全新的互聯網生態模式，打破邊界、生態化反、蒙眼狂奔，兌現了當初許下的一個個諾言，更創立了互聯網生態經濟這一全新的經濟形態。」化反一直是樂視一大鮮明標籤，也一直飽受爭議。財經評論人士吳曉波認為，「這些花俏名詞的背後，是一次無比兇險的戰略冒險，成則天堂，敗則地獄。在經典的互聯網領域，生態鏈模式並不是一個陌生的戰略，微軟、Google、蘋果，以及中國的騰訊、阿里，都是生態體系的建設者。然而，在全球範圍內，迄今尚沒有一家公司，能夠在硬體的意義上實現生態化。」

如今，「生態」說已成過去。奇虎360董事長周鴻禕強調，創業者不要談情懷、不要談趨勢，不要說「生態、平台、化反」之類的大詞，「要講人話」，就說你幹了什麼產品，給什麼人解決了什麼問題。

賈躍亭的「情懷論」、「生態說」一路受爭議，也曾感染一眾業內精英，但如今，失控的生態和燒錢的黑洞終結了未來。

金融業：錦上添花背後露出牙齒

賈躍亭一句「樂視吃虧在融資能力太弱」曾引發一眾反駁之聲。從上市以來募集資金總結來看，樂視網從2010年上市至2016年，幾乎年年通過各種直接方式（包括債券、定向增發）融資，間接融資方式包括短期借款、銀行貸款等。

不過，在後來樂視急轉直下的危機中，曾經錦上添花的金融機構「露出牙齒」。去年6月26日，招商銀行向上海市高級人民法院申請財產保全，請求凍結樂視系三家公司和賈躍亭、甘薇名下銀行存款12.37億元資產。兩天后賈躍亭在股東大會上表示，過去4個月時間里遭受銀行的擠兌，這直接導致樂視經歷了比2015年11月以後更加嚴重的流動性危機。

招商銀行曾是樂視生態化最大的資金支持者之一，該行上海分行曾給與樂視約100億元的授信額度，之後還曾放款27.4億港元。樂視網后發佈公告，稱收到公司控股股東賈躍亭通知，其所持有的樂視網26.03%股份已經被上海市高級人民法院凍結，外界開始擔心出現多米諾骨牌效應。多家銀行被指捲入樂視危機，建行后也向法院申請凍結樂視及賈躍亭2.5億財產。

樂視股民：得到的只有教訓

停牌約9個月後，樂視網近日傳出將復牌的消息，有股民調侃稱「活久見。」

從去年4月停牌以來，樂視網三次被機構集體下調估值，每股僅剩3.91元。以轉增后樂視網停牌時的每股15.33元計算，樂視網估值下跌近75%，大約相當於復牌后13個跌停。

股民們的煎熬可想而知，有股民稱，「攤上這個股票比股災天天跌停還難受。」也有股民提到，停牌前滿倉進去的，就是被樂視創始人忽悠股價會到100塊，停盤期間無意中了另一隻股票，所幸回了本錢。

樂視網的股價也曾至高點，2014年底以後，股價一度瘋漲，從當年12月23日低谷時的28.2元，上漲至2015年5月12日的最高點179.03元。經歷了太多的大起大落，如今股民們得到的只有教訓。

B06-B07版采寫/新京報記者 楊礪 江波