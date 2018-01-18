對新外援已失望透頂? 尤納斯用全華班也不用他北京新浪網 (2018-01-18 02:27)
莫里斯狀態不佳
東莞銀行宏遠隊昨天在客場以86：89不敵江蘇肯帝亞隊，遭遇了對手的賽季雙殺。值得一提的是，宏遠上一輪更換的新外援莫里斯比賽中僅得2分，在比賽的大部分時間里枯坐板凳席。
本場比賽之前，宏遠和江蘇的戰績都是19勝7負，本場比賽獲勝的一方戰績將追平積分榜排名第2的遼寧隊。江蘇隊昨晚也更換了新外援，原來的小外援馬尚·布魯克斯回到美國迎接他第一個孩子的出生，預計將缺席一周左右的比賽。前湖人後衛賈巴里·布朗火線加盟，布朗在湖人隊曾經有過單場32分的高光表現，他還曾經先後效力於CBA佛山隊和吉林隊，上賽季布朗在代表吉林隊出戰的30場比賽中場均能夠砍下33.8分。
昨天布朗上場31分鐘砍下了26分，表現完全碾壓了莫里斯，這無疑是江蘇贏球的重要原因。要知道，比賽結束前5分鐘，宏遠大外援尼克爾森5次犯規被換下，尤納斯寧願使用全華班也不讓莫里斯上場，可想而知尤納斯對莫里斯本場比賽有多麼的失望。
儘管如此，宏遠隊還是緊咬對手到最後。比賽結束前4.4秒，宏遠落後2分，易建聯犯規，易立兩罰一中，宏遠有將比賽拖入加時的機會。不過，周鵬三分線外出手倒地，周鵬示意對手打手犯規並要求看回放，但裁判堅持原判結束了比賽。
宏遠主帥尤納斯復盤的時候說：「我們出現空位投籃的問題，我們錯失了太多的空位投籃，然後對手收縮防守、使用聯防，這讓我們的比賽變得很困難。」宏遠隊昨天三分球34投9中，命中率只有26%。
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