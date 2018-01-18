一直懸而未決的姜至鵬離開后的空缺，如今終於有了定論。昨日，華夏幸福左後衛丁海峰抵達廣州並於當天完成了體檢，如無意外，將在今日與富力俱樂部完成簽約。兩傢俱樂部的左後衛互換基本塵埃落定。而隨著丁海峰、張佳琪、李銳和蔡浩健以及外援馬可·佩洛維奇的加盟，富力的引援工作正式完成。

在姜至鵬和丁海峰互換的這樁交易中，最大的障礙莫過於丁海峰的年薪以及轉會形式。最終，丁海峰在個人收入方面作出妥協；此前一直堅持只租不賣的華夏幸福也願意讓步，以「轉會+回購條款」的形式售出該球員，丁海峰得以順利加盟廣州富力。同時，華夏方面向富力支付了2000萬人民幣的「國腳」差價。值得一提的是，丁海峰為自己選擇了姜至鵬留下的11號球衣。

除了丁海峰之外，中鋒李銳和中衛外援佩洛維奇已經從港超富力隊加盟，恆大中後衛張佳琪租借而來，肇慶恆泰的碩士生球員、華南理工大學足球隊隊長蔡浩健也加盟球隊，富力已經用完了四個內援的名額，傳言中的楊超聲基本不可能加盟，最後一個名額有望在夏窗使用。

蔡浩健被主帥斯托伊科維奇相中頗讓人意外，而佩洛維奇計劃作為扎哈維、雷納迪尼奧、烏索之外的第四外援使用，只是富力的權宜之計。俱樂部計劃在夏季轉會窗引進一名前英超的中後衛球員。

另外，去年外租貴州智誠的閔俊麟、常飛亞目前也已回歸富力。