本文來源：勞動報

當地時間17日上午，上海上港隊前往迪拜阿赫利體育場進行訓練，備戰18日晚上與上賽季俄超冠軍莫斯科斯巴達的熱身賽。據了解，俄羅斯電視台將會對這場比賽進行轉播，上港球員呂文君也表示，全隊非常希望能夠踢好這場比賽，檢驗一下這次冬訓的效果。

上港隊17日上午的訓練相對比較簡單，體能訓練之後，全隊進入到戰術細節訓練。這一環節，主教練佩雷拉主要在考察上港隊邊中結合能力。以左邊路的武磊為例，他回撤到中場附近拿到皮球后，先要把球回傳給中後衛，中後衛交給后腰蔡慧康過渡到另外一邊。然後，右路的邊後衛套上傳中，前鋒球員在中路交叉跑位，包抄射門。

訓練內容不算多，但主教練佩雷拉對細節方面有很高的要求。邊路的武磊、后腰位置的蔡慧康多次被他叫停，邊比劃邊說，嗓門很大地進行現場指導和示範。

全隊進行的分組對抗環節，同樣對邊路有較高要求。教練組在場地的4個角分別放置了球門，進攻球員攻到前場后，不僅可以直接威脅守門員，甚至可以直接往這些小球門射門。 全隊在16日下午有非常難得的半天假期，但因為近階段持續大運動量訓練，球員身體感覺比較疲累。17日上午的訓練結束后，主教練根據大家的身體指標，決定取消17日下午的訓練。球隊目前也有輕微的傷病影響。

因此，上午的這場分組對抗訓練，佩雷拉對主力球員一組進行了3處人員調整，高海生替代奧斯卡，張一替代艾哈邁多夫，陳彬彬替代了武磊。分組對抗的後半段，孔卡替換高海生進入到主力一組。

訓練結束后，呂文君接受採訪時表示，全隊的訓練強度還是比較大的，「15日那天比賽的話，我們上午還在訓練。」

按照既定的比賽計劃，上港隊將於當地時間18日晚上7時，對陣同樣在迪拜進行冬訓的上賽季俄超聯賽冠軍莫斯科斯巴達隊。這支球隊今年參加了歐冠聯賽，在主場以1比1逼平過英超豪門利物浦，5比1大勝過西甲球隊塞維利亞，擁有相當強的實力。俄羅斯方面對這場比賽也很重視，不僅僅早早地通過官網進行了預告，還將派齣電視台進行現場轉播。

可以說，這場比賽對於急需進入比賽狀態的上港隊來說，具有很高的鍛煉價值。呂文君也表示，全隊非常重視這場比賽，「非常希望把這場比賽打好，檢驗一下這次冬訓的效果究竟怎麼樣。」

近階段的訓練和熱身賽，呂文君在主力中鋒的位置上比較牢固。他表示，佩雷拉除了讓自己完成好前鋒的職責，「還希望我能和武磊、胡爾克多交換一下位置。」

呂文君表示，自己對2018賽季充滿了期待，「希望能夠進更多球，場上表現越來越好。」