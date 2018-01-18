【大成報記者羅蔚舟／竹科報導】台灣醫材創業成果再升級，創新加速器平台正式啟動！為使台灣創新花朵持續綻放，加速打造完善的創業生態圈，由科技部指導，生醫產業創新推動方案執行中心（生醫方案執行中心）、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心（國研院科政中心）主辦之「台灣醫材加速器啟動暨STB十週年繼往開來」論壇，1/17日在張榮發基金會國際會議中心隆重登場。這場論壇除了以創業家觀點，探討十年台灣育成發展、創新創業現況、以及Pitching過程分享外，並展開「台灣醫材加速器啟動儀式」，吸引創業家、醫生、產業各界共150人參與盛會，共同見證台灣醫材產業重要的時刻。█創新加速器 提昇0到1的成功率科技部主責之「生醫方案執行中心」自106年1月揭牌以來，一直致力於整合國內優勢及各界資源，加速推動生醫產業的發展。為了建立台灣特色與優勢的開放式創新平台，於今日正式啟動「台灣醫材加速器」，儀式由陳建仁副總統蒞臨主持，偕同科技部陳良基部長、科技部蘇芳慶政務次長暨生醫方案執行長等貴賓共同啟動，希望此一創新加速器平台之建置，能加速促成醫材產業的下一波創新發展。陳副總統致詞時表示，如何加速創新，並將創新的成果落實到產業化是一個關鍵的挑戰，而在創新創業的推進過程中，加速器扮演著相當重要的角色。很高興科技部要啟動台灣醫材創新加速器平台，期許這個加速器平台不僅在國內發揮綜效，未來更有機會擴大連結國際加速器，與國際接軌。科技部陳良基部長也指出，「創新不斷發生，最重要的是執行力！」為了讓創業從無到有的過程加速，短時間內幫忙具備一定基礎的團隊接觸銷售通路、資金與人脈，或是協助解決特定問題，使得創意想法可以創業，更可以升級為成熟的商業成果。█創業生態圈 助產業升級成長優勢創業想要成功，完善的生態圈提供了重要的協助。矽谷之所以能成為創新與創業的殿堂，就是因為人才、資金、市場、法律、以及行銷通路等周邊服務緊密相扣的創業生態圈，成為全球爭相取經的精神指標。生醫方案執行中心盤點全國軟硬體基礎，建置台灣自有特色與優勢的開放式創新加速器平台。加速模式除了育成輔導之外，更以主題式密集短期訓練，包括產業趨勢分析、團隊Demo Day、新創加速交流會、Pitching & Pairing的資金管道等，將矽谷「業師把關、學生冒險」的精神，以大隊接力方式，讓新創團隊可以加速前進，贏得成功的機會與創造價值。今天活動另一項主軸是科技部「台灣－史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」（Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program，簡稱STB計畫），這個計畫在政策支持及各界對於醫療器材產業發展的期望下，自民國96年，連結了美國史丹福大學以及矽谷社群資源，開始推動醫療器材國際化商品化人才培育的工作。STB計畫是台美雙方所合作的協議，由科技部委託國家實驗研究院甄選台灣的工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域的優秀學員同訓一年，透過史丹福大學的專業引導，以及連結矽谷創新創業環境和資源，培育來自我國優秀的學員，最終希望這些學員回到台灣之後，將所學貢獻於台灣的醫療器材產業的發展。十年的光陰，已完成了43位STB學者美國史丹福大學為期一年的訓練，造就了18家醫療器材新創公司的成立，累積了13億元新台幣的實收資本額，除了帶回來矽谷的新創思維、人脈及創業家精神，更激發出台灣醫材創新加速器的成立契機。█全速X前進 啟動創新加速器平台在創新產業發展中，「人才」是不可或缺的關鍵要素。為加速人才培育，本次特別舉辦創新論壇系列活動，首波論壇以「繼往開來」做為主軸，「繼往」的部分，由楊啟航顧問（前駐舊金山科技組組長）、益安生醫張有德董事長、上傑洋管理顧問公司林美雪董事長、以及台灣研發型新藥發展協會張鴻仁理事長暢談STB計畫在奠定創新人才庫的關鍵角色；「開來」的部分，則邀請到眾多傑出的STB學者分享在台灣的創新創業心路歷程，讓與者會一窺生醫產業創新與創業的奧秘。最後，媒合活動的高潮透過生醫方案執行中心的媒合串接，為學員創新與創業再增添一臂之力。創新思潮已經影響著世界的商業模式，今天的活動代表著推動台灣醫材產業創新創業的決心，相信未來在醫材創新加速器的全面啟動下，定能驅動台灣醫材產業結合製造與創新，攜手促進經濟新動能！（圖由科技部提供／「台灣醫材加速器啟動暨STB十週年繼往開來」論壇今(1/17)日舉行，圖左起林美雪董事長、楊啟航顧問、丁詩同副執行秘書、陳良基部長、陳建仁副總統、蘇芳慶次長、王永和院長、張有德董事長、張鴻仁理事長等貴賓共同啟動台灣醫材加速器。 ）