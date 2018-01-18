【記者高金次台北報導】國內AI熱潮持續延燒，廣告產業也已進入AI化的革新應用時代。台灣最大影音廣告媒體OneAD果實夥伴2018年開春首發，於(17)日在台北101大樓舉辦「OneAD Smart Media進化發表會」，宣告新年度將持續推出兩大創新服務和三大創新產品。以「OneID Audience ManagerAI受眾管理大師」為架構，利用大數據科技幫助廣告主在多元碎裂的網路環境中擴大發掘出品牌的高潛力消費者。國內各大數位科技巨擘、知名品牌主、代理商參加踴躍現場迴響熱烈，活動現場一度擠得水洩不通。OneAD全新推出「OneID Audience Manager受眾管理大師」是從廣告主投放廣告的全網消費者中進一步萃取出對品牌展現興趣的高潛力消費者，將數據收集起來，轉化為可解讀狀態，並可以進行細分、或將跨不同廣告活動的數據資料進行融合探索出品牌的高消費輪廓，提供廣告主再次投放廣告的具體策略。OneAD果實夥伴董事長陳宏守表示 : 「廣告主如果僅在原有的行銷漏斗內針對特定受眾進行行銷活動，會陷入越打越窄的狀況，靠著OneID 持續收集萃取、AI融合、把透過不同方式接觸到的高潛力消費者數據融合起來，來發掘受眾的輪廓，並可以從行銷漏斗外找到更多的高潛力消費者，擴大品牌的目標族群！」擁有累積了近七年台灣網路大環境跨媒體、跨裝置的大量數據，OneAD運用人工智慧將紛雜的上網行為進行以人為本、去識別化的方式逼近真實消費者輪廓，而建立出OneID Graph。OneAD果實夥伴總經理葉毓輝表示: 「一般廣告數據分析工具通常只有針對特定有限來源收集data。根據comScore，OneAD的優質媒體夥伴涵蓋了全台超過99.8%的行動網路用戶，表示OneAD收集到的網路數據受眾是具全面代表性的，能夠跨裝置、平台、媒體、內容分析消費者的多元網路行為。」行動上網的時代，消費者在網路上的行為及身份辨識是多變的，當網路識別是不同時則廣告主無法有條理的分析，並進行溝通，葉總經理說：「我們針對不同的識別進行歸戶, 建立具代表性的OneIDGraph，是廣告數據應用的重大突破！」