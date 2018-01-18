【大成報記者羅蔚舟／中科報導】科技部中部科學園區管理局今(1/17)日與經濟部、勞動部共同舉辦「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，並由科技部常務次長鄒幼涵主持，參與貴賓包括園區公會理事長沈國榮、勞動部政務次長施克和、經濟部工業局長呂正華、台中市政府副秘書長郭坤明等，與會的廠商代表總計約250人。經濟部及勞動部就五缺議題說明相關對策，另由相關部會以綜合座談方式與產業界雙向交流及對話，透過這次說明會，讓廠商瞭解政府對解決五缺議題的各項作為，應有助於業界加速投資台灣。鄒幼涵次長致詞時表示，賴院長上任以來，將「拚經濟」視為施政重點，非常關心產業界各項問題，尤其針對五缺議題，親自主持「加速投資臺灣專案會議」，逐項提出具體因應對策來解決影響產業投資面臨的關鍵問題。為了讓產業界可深入瞭解政府對解決「五缺」議題的具體對策，自今日起全台巡迴到各工業區、科學園區及加工出口區啟動一系列共計13場次說明會，同時亦邀請相關部會代表聽取在座各位寶貴意見並進行意見交流對談。這場次則是針對科學園區廠商舉行首場說明會。議程首先由經濟部工業局呂正華局長就「缺地」、「缺水」、「缺電」等三項議題分別以現況、面臨課題、策略、具體作法、預期效益等各面向一一說明，並再加述政府補助或輔導措施等相關資料；接續由勞動部施克和次長說明「缺工」、「缺人」二項議題，先以產業缺工、缺人現況與策略說明，並以企業需求人力之短中長期以圖表呈現，並分別針對不同適用對象說明政府補助或輔導措施之詳盡資料。今日說明會最後綜合座談，包括科技部鄒幼涵次長、勞動部施克和次長、經濟工業局呂正華局長、台中市政府郭坤明副秘書長及中科管理局陳銘煌局長共同為廠商之提問詳盡回復，有廠商提問面對全球運用AI之趨勢、政府對人力如何因應乙事，鄒幼涵次長說明科技部刻正積極推動AI創新研究等相關計畫；陳銘煌局長則說明中科已爭取前瞻基礎建設計畫4年10億元辦理「園區智慧機器人創新自造基地計畫」，自106年起執行，結合產學研訓等單位之研究成果與技術，與中部智慧機器人及精密機械廠商合作，共同向智慧機器人產業邁進，引領台灣智慧機器人產業發展，以提供產業所需之人力。（圖由中科管理局提供／科技部鄒幼涵常務次長(右三)、園區公會沈國榮理事長(中)、勞動部施克和政務次長(右二)、勞動部勞動力發展署黃秋桂署長(右一)、經濟部工業局呂正華(左三)、中科管理局陳銘煌局長(左二)及台中市政府郭坤明副祕書長(左一)等貴賓於會前合影。）