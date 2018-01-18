日期:1月18日，西甲勁旅比利亞雷亞爾官方宣布，俱樂部已經與前鋒巴坎布完成解約。

比利亞雷亞爾在官網發佈聲明，表示球隊前鋒巴坎布的解約條款已經生效，球隊感謝球員的奉獻精神和專業精神，並祝巴坎布在未來的足球生涯中一切順利。

據記者曾瀟微博透露，北京國安正式支付4000萬歐給西甲聯盟，買斷巴坎布。隨後記者豐臻轉發並稱這樣巴坎布將「自由身」加盟，來規避足協奢侈稅條款。

本賽季巴坎布代表黃潛在各項賽事中出場21場，打進14個進球。據此前《隊報》報導，巴坎布已經通過了國安的體檢，雙方將簽約四年。

（月琦）