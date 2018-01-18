新浪科技訊 1月18日凌晨消息，魅族科技高級副總裁、CMO兼總參謀楊柘17日在微博發佈聲明稱，魅族放棄聯發科的傳聞為造謠。

1月15日，魅族品牌舉行了2018年媒體溝通會，有媒體報導稱，魅族在溝通會上宣布將放棄聯發科，轉向高通與三星。

楊柘則在微博上發佈聲明稱這是謠言，「居心何在？現場還有錄音為證，某些媒體和自媒體人竟然顛倒黑白說我宣布魅族放棄聯發科。這是覺得您是媒體，您是公眾號因此就能混淆視聽？還是覺得道聽途說就可以入戲？」

他還表示，魅族的未來是基於產品的定位，人群的細分選擇技術和架構的堆疊，而不是反之。

有網友在其微博下曬出了溝通會當天魅族給媒體發放的通稿，其中寫道：魅族、魅藍雙品牌戰略中，魅族品牌將專注高端市場，與品牌轉型相呼應，魅族在2018年將放棄聯發科，轉而和高通、三星緊密合作，實現產品的高端化。

不過值得注意的是，此處的語境應為魅族品牌放棄聯發科而不是魅族和魅藍兩個品牌。實際上，2017年12月，魅族在公佈2017年初步業績時就明確表示，產品方面魅族品牌將全面告別聯發科處理器，會推出一系列搭載高通驍龍晶元的中高端機型。

而對於魅藍來說，魅藍總裁李楠此前在接受新浪科技採訪時表示，魅藍品牌在處理器上將會高通、三星和聯發科共用。談到聯發科被吐槽的話題時他還表示，大眾對聯發科的認知存在偏差，用戶的確會對聯發科有一些意見，但是嘴上雖然這麼說身體很誠實，魅藍累計4500萬的銷量完全是靠聯發科打出來的，「聯發科真的有問題嗎，其實沒問題。其實只要是這個產品價格到位，性能可以而且又好用，用戶還是愛買這個。」不過他坦言，真正有問題的是旗艦級產品，或者高價位產品，聯發科的口碑確實遇到了巨大的挑戰。但在小魅藍上，聯發科仍是最好的選擇。（張俊）