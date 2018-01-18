日期:1月17日晚上，2018斯諾克大師賽首輪的比賽進入最後一個比賽日，魔術師肖恩-墨菲在當天下午進行的比賽中以6-4戰勝機長阿里斯特-卡特順利晉級到八強，整場比賽兩人共打出兩桿破百和六桿50+，上演了一場精彩的對攻戰。

首輪最後一個比賽日的第一場比賽由墨菲對陣卡特，此前雙方交手29次，卡特17勝2平優勢明顯，最近一次大賽交鋒是在去年的國際錦標賽第三輪中，當時卡特6-2橫掃獲勝，兩人過往的唯一一次大師賽碰面是在2008年，當時墨菲6-3獲勝，此次相遇正值兩人大師賽首戰十年之際。

第一局卡特開球，墨菲兩次通過遠台進攻上手分別得到7分和22分中斷，一桿中台的紅球頂袋進攻偏出后目標球彈到了底袋口，卡特隨後打進袋口紅球上手拿到14分後轉入防守，墨菲連攻帶守薄進紅球但緊接著打丟了黃球中袋送機會，卡特再次上手清光紅球拿下45分轉入防守，綵球的爭奪中卡特多次錯失良機，墨菲依靠準度遠台打進黃球后清台贏下首局。

第二局卡特兩次打進紅球可惜都沒能延續得分，打中袋綠球帶散紅球堆的一桿效果不好沒有紅球可以連接進攻，將母球往頂庫貼卻不慎露出了底袋口紅球遠台進攻機會，墨菲隨後上手拿下47分，之後兩人零敲碎打剩餘一顆紅球在檯面，墨菲通過一桿斯諾克再次獲機會上手清至綠球將比分改寫成2-0。

第三局墨菲先是遠台進攻紅球得手但沒有連接到綵球，卡特回球后墨菲再次長台打進紅球並且隨後乾淨利落的一桿119分制勝，比分擴大到了3-0。第四局墨菲在開球階段防守時將一顆打到了底袋口，卡特遠台推進袋口紅球上手得到25分中斷，幾回合糾纏后卡特遠台組合球進攻得手但緊接著使用架桿打丟了藍球送出機會，墨菲單桿87分繼續擴大比分到4-0。

局間休息後進入第五局，開局階段防守中卡特回球漏底袋口紅球，墨菲在中台推進紅球上手得到25分后打丟底庫邊紅球，卡特大角度薄進紅球中袋上手打出單桿99分，比分來到1-4。第六局卡特又是在防守中留下袋口紅球，墨菲上手得到17分轉入防守，卡特細緻的觀察后發現三顆球組合球進攻機會隨後上手打出單桿117分清台再扳一局。

第七局墨菲遠台低桿打進直線紅球上手后打出單桿93分，5-2領先拿到了賽點。第八局開局階段很長一段時間的防守戰後墨菲回球時母球撞到藍球停在了中台，卡特隨後上手得到20分，一桿翻袋進攻偏出后交出球權，墨菲隨後打進紅球但大角度薄咖啡球偏出，卡特獲機會再次上手但也是只得了24分就出現簡單紅球進攻失誤，此後墨菲雖通過遠台進攻上手但很快也出現進攻失誤，卡特第三次上手打出單桿50分清台挽救了一個賽點，比分3-5。

第九局墨菲遠台進攻成功率依然不減，上手拿到36分后薄紅球中袋不慎母球摔袋，卡特隨後長台進攻上手打出單桿93分再次挽救賽點，比分已至4-5。第十局卡特的一桿遠台推袋口紅球偏出，之後墨菲薄進紅球底袋上手打出單桿76分，最終比分定格在6-4，墨菲晉級八強。（曳影）